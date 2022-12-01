日前，中国银保监会人身险部发布《关于近期人身保险产品问题的通报》，24家险企因为产品设计、条款表述、费率厘定、精算假设等问题被点名，4款增额终身寿险产品被要求停售。

截至今年三季度末，人身险公司总资产已接近23万亿元大关，是保险业的中流砥柱。重疾险、健康险、寿险等保险产品又恰恰是人身险公司的核心竞争力。随着重疾险和健康险的增速放缓，如何创新产品、保持稳定增长已经成为人身险公司的必答题。不过，在利率下行的大背景下，仍有一些人身险公司创新乏力，从拼代理人数量转向拼银保渠道，从拼产品费率转向拼产品内部收益率。

与财产险公司相比，人身险公司的资产负债久期更长。因此，无论是长险短做还是利差损风险，都可能放大人身险公司的经营风险与财务风险。产品高度同质化又容易导致风险高度集中，监管部门在发现苗头性问题时马上出手规范确有必要。

人身险产品创新需要走出就产品谈产品、就收益谈收益的怪圈，更不能走上只以销售业绩论英雄的老路。从行业长远发展角度看，人身险产品创新可以从以下方向着手。

首先，要与普惠及特定人群保障结合。今年初，监管部门提出服务新市民的倡议以来，有人身险公司开发农村户籍居民、城镇低收入群体、进城务工人员等的小额团体系列保险产品。还有的人身险公司开发普惠简易保险产品，保险责任简单明确，包括综合意外、交通意外、意外医疗等，有利于进一步简化投保核赔手续，方便客户办理业务。

其次，要持续关注养老与健康保障领域。养老和大健康无疑是目前保险市场上最受关注的两个话题。在服务养老保险体系建设以及提高老年人、儿童保障水平方面，人身险公司可以围绕多元化养老需求,创新发展各类投保简单、交费灵活、收益稳健的养老保险产品，并通过简化投保及核赔程序、宽松投保条件、个性化收益形式等手段便捷老年人保险服务流程，拓宽儿童罕见病保险责任覆盖范围，有效提高老年人、儿童生活保障需求。

最后，要聚焦实体场景与数字化转型。在人身险产品的创新之路上，一半的驱动力来源于产品端供给，而另一半则是公司内部核保、理赔等部门的支持。无论是哪一方面的产品创新，始终都离不开科技赋能和管理机制的驱动作用。从长远看，人身险公司需要不断丰富大数据、人工智能、区块链等技术的应用场景，努力实现定价更科学、投保更便利、理赔更及时，充分满足消费者多元化保险需求。

说到底，人身险产品是保险行业服务客户的基石，更是推动保险业高质量发展的重要抓手。因此，人身险公司在产品创新中应聚焦主业下“绣花”功夫，重点发展普惠保险、养老保险、健康保险等与民生保障密切相关的人身保险产品，继续加大老年人、儿童、新市民等人群的风险保障力度，才能为行业的持续健康发展贡献力量。

(责编：王震、陈键)

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