马春阳

日前，中国证监会正式批复同意，在北京市区域性股权市场开展并启动认股权登记和转让综合服务试点，这也是该项综合服务在全国的首个试点。业内人士表示，开展认股权综合服务试点是完善区域性股权市场生态体系，解决行业实际需求，加大科技创新支持力度的重要举措，将有助于解决科创企业融资难、融资贵问题。

拓宽企业融资渠道

根据证监会批复，北京股权交易中心将依托区域性股权市场，作为法定私募证券交易场所的功能定位和基础设施，依法合规、积极稳妥建设认股权的确权、登记、托管、结算、估值、转让、行权等一系列综合服务的试点平台。

所谓认股权，是指企业或相关方按照协议约定授予外部机构在未来某一时期认购一定数量或金额企业股权（或股份）的选择权。一般情形，是指出资者给融资企业提供债权类资金时双方约定在未来某一时期出资者可以选择认购融资企业一定的股权。

近年来，科创企业已成为推动我国经济结构转型升级的动力来源之一，但“融资难、融资贵”一直是科创企业发展初期面临的老大难问题。科创企业普遍存在研发投入大、盈利能力弱、抗风险能力差等特点，发展面临很大的不确定性，因此很难获得单纯的债权融资或股权投资资金的支持。

而通过认股权，采取“先债后股”的融资方式，科创企业可以选择出让部分未来可能的股权溢价以获得信贷资金支持，从而更加顺利跨越创业初期融资难关。

深创投创新投资研究院研究员林玮表示，认股权的本质是一个看涨期权，对于投融资双方都有益处。对于出资方而言，先拿到小微创业企业的认股权，待企业股权增值后再选择行使，既有股权投资的收益，也补偿了其一定的贷款坏账风险。对企业而言，认股权可以加大其在企业早期拿到银行债权融资的可能性，有利于企业的加速发展。

“近年来，国内部分金融机构、私募基金、担保公司等对认股权相关的债务产品进行了积极探索和尝试，有力地支持了科创企业的发展。国内外实践经验表明，认股权能够有效动员各方力量，加大对科创企业支持的力度、广度和深度。”证监会市场二部主任王建平日前在2022金融街论坛年会上表示。

以北京地区为例，截至今年二季度，北京私募股权、创投基金管理人超过2700家，管理基金规模超3万亿元。全国创投基金在北京的投资项目1.2万个，在投本金超过2200亿元，其中投向中小企业和高新技术企业的本金占到一半以上。各类银行对科创企业积极给予信贷支持，北京地区科创企业贷款余额超过8000亿元。北京各类市场主体开展了大量认股权业务，目前存量认股权协议约3300笔。

北京地方金融监督管理局在公告中指出，认股权综合服务试点聚焦提升金融服务实体经济质效，围绕国际科技创新中心建设和经济高质量发展，针对各类主体在认股权业务中面临的痛点难点问题，通过搭建第三方服务平台，为各类主体提供认股权业务全链条综合服务，打造以股权服务为核心的金融服务体系，探索区域性股权市场支持科技型中小微企业发展新模式。

加强股债联动模式

加强股债联动模式是近年来监管层推进的重点工作之一，对完善科技创新的金融支持体系具有重要作用。2021年7月份，央行印发《进一步完善北京民营和小微企业金融服务体制机制行动方案（2021—2023年）》，其中指出要“加强股债联动模式，支持中小科创企业融资发展”“积极推广投、贷、保联动等多种服务模式创新”。

今年8月份，北京市金融服务工作领导小组印发《北京市“十四五”时期金融业发展规划》，其中指出“发挥北京股权交易中心基础性资本市场服务功能，开展科技型中小企业认股权登记转让等试点”，并将认股权登记和转让综合服务试点工作纳入北京市“两区”建设和中关村新一轮先行先试改革的政策机制。

“但目前认股权业务仍存在一些制约因素。”王建平表示，科创企业大多不了解认股权，不清楚认股权融资对企业发展的好处。此外，尚无权威第三方机构对认股权协议确权登记，导致责权不清，有效性、合法性也缺乏保障。认股权缺乏合理的估值方法，持有方难以进行有效的价值管理，导致行权比例不高。缺少具有公信力的转让平台，转让效率较低，转让合规性存在问题。私募股权投资机构等作为认股权重要的潜在买方，缺少投资认股权的政策依据。这些问题都表明急需建设一个有公信力的认股权综合服务平台，保障认股权业务规范发展。

林玮认为，国内认股权业务主要存在两个“痛点”，一个是认股权可能导致公司股权结构存在不确定性，各方权益难以保证，提高了申报IPO时的清理难度；另一个是缺乏认股权二级市场配套服务不利于业务开展。比如，交易双方对认股权估值有时难以达成一致，市场尚未建立针对认股权资产的第三方估值服务体系。

在此背景下，为有效解决各类机构在认股权业务开展过程中面临的问题，提高金融机构支持科创企业的积极性，在广泛调研和征求业内意见的基础上，证监会同意在北京启动认股权综合服务试点，探索服务科创企业的模式创新，促进股权、债权等融资工具的结合。

北京股权交易中心相关负责人表示，在北京“两区”建设和中关村新一轮先行先试改革的政策框架下，全国率先开展认股权综合服务试点，对于规范认股权业务发展，支持以投贷联动、股债联动为核心的科创金融服务模式和产品创新，探索破解早期科创企业融资难题均具有重要意义。

据了解，试点平台将基于区块链技术打造认股权服务系统，为各类市场参与主体提供电子签约、登记托管、转让交易等数字化服务，强化区块链存证，确保认股权真实有效，保障市场各参与主体的合法权益。试点平台未来还计划建立健全北京市区域性股权市场地方业务链与中国证监会监管链的挂链对接，建立向中央数据库实时报送业务数据等体制机制，为央地金融监管部门实时动态监管和穿透监管提供有效的金融科技基础设施保障。

此外，试点平台将推动与头部券商机构、市场化专业数据公司、征信公司、评估公司等机构的深入合作，聚合多方资源优势及专业力量，共建认股权估值模型，共同打造具有市场公信力的估值跟踪服务产品，提供估值、转让退出等服务，提高认股权交易成功率，降低科创企业及投资机构转让认股权的人力耗费和时间成本，提升投资机构资金流转效率，扩大认股权融资业务规模。

完善市场生态体系

作为地方重要金融基础设施，区域性股权市场能够有效连接企业、私募基金、商业银行等主体，是解决认股权现存问题和推动认股权业务发展的关键性功能性平台。同时，依托区域性股权市场探索认股权贷款综合服务试点，可以充分发挥区域性股权市场服务科创企业的功能作用，增强各类市场机构合作及协同发展，完善市场生态体系。

“开展认股权综合服务试点是完善区域性股权市场生态体系，解决行业实际需求，加大科技创新支持力度的重要举措。这项试点也是一项全新的尝试，后续落实工作需要各方通力合作，共同推进。”王建平表示，证监会将依法指导、协调、监督试点有关工作，会同北京市相关职能部门指导北京股交中心发挥综合服务平台作用，稳妥有序推进试点工作，待试点取得一定经验和成效后，再研究逐步扩大认股权试点地区。此外，支持金融机构、私募基金、证券服务机构、担保公司等机构参与试点，促进认股权价值发现和有序流转，打造合规、专业、高效的认股权服务生态体系。

北京股权交易中心总经理成九雁此前也在2022金融街论坛年会上透露，相关试点工作已经启动。“下一步，我们将尽快建立并不断迭代升级认股权试点相关的业务规则体系，强化基于区块链技术的资本市场金融科技保障，推动北京区域性股权市场地方业务链与中国证监会监管链的挂链对接，着力通过制度、技术两重手段，形成‘政府+市场’的有效合力，提高认股权综合服务平台的公信力和可靠性。”成九雁说。

(责编：王震、陈键)

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