人民网北京12月1日电 （记者任妍）11月30日，国家知识产权局举办11月例行新闻发布会，会上，国家知识产权局条法司司长张鹏表示，将加快推进专利法实施细则修改进程，尽早完成修改，更好保障专利法实施。

“专利法实施细则是保证专利法有效实施的重要配套行政法规，是对专利法相关规定的进一步细化。”张鹏表示，全国人大常委会通过关于修改专利法的决定后，国家知识产权局立即启动专利法实施细则修改工作，形成修改建议征求意见稿，于2020年11月至2021年1月向社会公开征求意见。在充分吸收采纳各方面意见的基础上，形成《专利法实施细则修改草案（送审稿）》，报送相关部门进行审查。

张鹏表示，此次专利法实施细则修改主要涉及四个方面内容：一是完善专利审查制度，提升专利审查质量和效率；二是加强专利保护，维护专利权人合法权益；三是落实“放管服”改革要求，促进专利转化运用；四是新增外观设计国际申请专章，与国际规则对接。

张鹏介绍称，修改后的《专利法》已自2021年6月1日起施行，修改内容主要涉及以下三个方面：

一是加强对专利权人合法权益的保护，新增对严重故意侵权行为处以一至五倍的惩罚性赔偿，将法定赔偿数额提高至三万元以上五百万元以下，并完善举证责任，减轻权利人主张赔偿时的举证负担，完善专利行政保护措施，明确诚实信用原则，新增药品专利期限补偿和药品专利纠纷早期解决相关规定；

二是促进专利实施和运用，明确单位对职务发明创造的处置权，新增开放许可制度，加强专利公共服务；

三是完善专利审查授权制度，新增新颖性宽限期适用情形、局部外观设计，完善专利权评价报告制度，延长外观设计专利期限。

“国家知识产权局将继续积极配合相关部门，加快推进专利法实施细则修改进程，尽早完成修改，更好保障专利法实施，助力专利事业高质量发展。”张鹏说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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