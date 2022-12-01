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近日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），通过系列政策举措，助力工业经济复苏，稳定市场主体预期。

日前发布的10月份国民经济运行情况显示，1—10月份我国规模以上工业增加值同比增长4%，增速比1—9月份加快0.1个百分点，其中10月份装备制造业增加值同比增长9.2%。其中，高技术制造业的增加值和投资同比分别增长8.7%和23.6%，均快于1—9月份。

多位专家表示，当前，在多重复杂因素冲击下，我国工业经济表现出强大韧性和动能，总体保持稳定恢复态势。同时，外部不确定性上升，国内疫情多发散发，工业稳定增长仍面临压力，亟待添油加力巩固回升向好趋势。

聚焦重点领域和薄弱环节 以供需牵引工业扩容提质

中国信息通信研究院院长余晓晖认为，当前，需求侧面临内需不振与外需收缩碰头，供给侧突出表现为产业链供应链存在堵点卡点和短板弱项。《通知》聚焦消除工业经济循环痛点，供需两端协同发力，夯实持续恢复基础。

近日，总投资105亿元的远景零碳产业园项目在湖北省襄阳市襄州区开工，助力湖北绿色低碳发展。

据了解，远景零碳产业园集智能风机制造、储能电池装备制造和风储一体化示范项目为一体。其中，项目一期占地50亩，投资50亿元，主要生产制造智能风机。按计划，2023年8月底建成投产，预计年产陆上智能风机200台套、储能电池3GWh，年发电21亿度，年产值43亿元。

中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强表示，《通知》的及时出台，再次吹响工业稳增长“号角”，明确主攻方向和主体责任，有助于抓住当前经济恢复的重要窗口期，动员各方力量采取更加有力的政策举措，夯实工业经济持续稳定恢复基础。瞄准工业经济短板弱项、重点行业地区企业、政策落实和制度保障三方面持续发力。

强化产业链供应链韧性 以培育新引擎激发内生动力

2018年，宁德不锈钢新材料产业率先突破千亿产值；2021年，宁德锂电新能源产业产值达到1580亿元，成为宁德第二个千亿产业集群。

近年来，宁德培育形成锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料、铜材料等四大主导产业。一个个高精尖项目让宁德在世界产业版图崭露头角。

中国宏观经济研究院产业所工业室主任付保宗表示，近年来，伴随市场需求层次不断升级，中高端、品质化、多样化产品需求增多，产业转型升级和动能转换不断加速。以数字技术为引领的新科技革命和产业变革方兴未艾，新技术向各产业、各领域广泛传播和渗透融合，正在和即将深刻改变制造业发展模式，加速提升产业效率，不断催生新模式、新业态、新产业，也为工业增长创造新动能。

日前，上海市通信管理局印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》，其中提出到2023年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G网络室内覆盖，5G网络覆盖率超过90%。

以数字经济与实体经济融合为契机构建一批新增长引擎。余晓晖表示，《通知》提出，推动新一代信息技术与制造业深度融合，大力发展新产业、新业态、新模式，加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群，深入实施智能制造工程，深化“5G+工业互联网”融合应用，并深入推进5G规模化应用。

保障措施加快落地 稳定市场预期释放企业发展活力

近日，宁夏回族自治区银川市印发《银川市进一步促进工业经济平稳增长的若干措施》（以下简称《若干措施》），通过真金白银的激励机制鼓励工业企业稳产增产，全力促进工业经济平稳增长。同时，《若干措施》聚焦物流受阻、原料短缺、资金周转、订单不足、用工紧张等问题，制定工业企业复产稳产满产行动方案，对企业进行一对一帮扶指导。

“巩固工业经济回升向好趋势，重点在行业，关键在地方，主体是企业。”余晓晖表示，《通知》加强分类指导，明确重点行业、重点地区及不同类型企业稳增长的着力点和主攻方向。

根据国家统计局最新发布的经济运行数据，10月份，吉林省规模以上工业增加值增速达9.2%。其中，1至10月吉林省整车产量同比增长0.8%，红旗品牌产量超过24万辆，10月份汽车产业产值同比增长7.9%。

付保宗表示，经过多年积累，我国工业领域壮大成长了众多具有较强竞争力和影响力的大型企业，在产业链供应链体系中居于龙头和主导地位，在一定区域乃至全国关联带动着诸多上下游配套企业，不仅发挥规模效应直接保障了工业稳定发展，也通过溢出效应间接提升了工业能级。

有效应对风险挑战，强力振作工业经济，对各级政府部门提高经济治理能力提出了更高要求。余晓晖表示，《通知》坚持系统观念，着力完善工作机制，从落实主体责任，加强政策协同；用好用足政策，优化发展环境；加强监测调度，注重督导激励三个方面明确了保障措施。

(责编：郭思邈、吕骞)

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