人民网记者乔雪峰

2022年我国快递业务量再次突破千亿件。受访方供图

12月1日上午8时10分，国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，一箱从福建省漳州市平和县发往厦门市的蜜柚，成为2022年第1000亿件快件。

国家邮政局市场监管司副司长林虎告诉记者，今年以来，邮政快递业认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，顶住多重超预期因素影响，加大保通保畅，强化纾困解难，快递业务量比去年提前7天达到千亿件，充分彰显了行业发展的强大韧性，为畅通循环促进流通服务民生作出了积极贡献。

第1000亿件快递由他揽收

当快递小哥蒋春龙听说自己揽收的快件成为今年第1000亿件快件时，他有些不敢相信。“揽收第1000亿件包裹不仅是我和我所在网点的荣幸，更是全行业共同努力的结果。”

揽收2022年第1000亿件快件的快递员蒋春龙。受访方供图

“蜜柚产业是我们平和当地的农特产，每到丰收季节，我们会去果园里把蜜柚一车一车地拉回场地，帮助农户和电商卖家们将蜜柚送往全国各地。”提起自己熟悉的快递业务，蒋春龙像换了一个人，语调也变得平稳起来，他说：“像我一般每天能揽收两三千件快件，最高的时候大约有五千件，我们漳州平和网点的收寄量最高有两三万件，整个周期大概能发出100多万件包裹。”

根据单号，蒋春龙查到了第1000亿件快件的发件人。他叫蔡泽鑫，是一名老师，他父母在家种植蜜柚，因为父母年纪偏大，不会使用在线支付与电商快递，所以由他来负责快递发货。“我之前在厦门读书，认识了一些老师和朋友，他们都觉得平和的柚子很好吃，就会给他们送一点。经过几年的沉淀，我就积累了一些客户，每到柚子丰收季节，他们都会到我这买。”蔡泽鑫说。

在今年第1000亿件快件诞生地的漳州，除了蜜柚，还有不少其他农特产品。为了扎实推动快递下乡进村、农产品出山进城，漳州市邮政管理局按照国家邮政局部署，大力推进农村寄递物流体系建设，推动快递与现代农业融合发展，先后陪育出了漳州花木、漳州蜜柚、漳州地瓜等多个快递服务现代农业金牌项目，“快递+”成为拉动漳州农村经济发展的新引擎。

邮政快递行业发展环境正在逐步优化

受到新冠肺炎疫情影响，今年邮政快递业发展面临前所未有的压力，能够比去年提前7天实现千亿目标更是来之不易。

林虎告诉记者，为了应对不利因素影响，国家邮政局多措并举，持续优化行业发展环境。一是坚决抓好常态化疫情防控工作。严格落实各项疫情防控基本制度，坚持“外防输入、内防反弹”，抓实抓细“人”“物”同防，严防疫情通过寄递渠道传播。

二是大力推进保通保畅工作。成立工作机制，出台系列政策，持续跟踪调度，分级分类分区推进，推动解决各地因疫情造成的干线不畅、末端梗阻等问题。

三是持续提升发展质效。深入推进“两进一出”工程，尤其是不断提升“快递进村”覆盖面，健全服务网络，挖掘农村市场潜力，助力乡村振兴。深化电商快递协同发展，保障电商促销期间快递业整体运行稳定。更好维护快递员合法权益，保障从业人员队伍稳定。

快递车开进农户果园。受访方供图

国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋表示，伴随着直播电商等新型电商快速发展，快递业务量来源结构进一步优化，更多品类货物，特别是越来越多的农特产品，通过快递这张大网连接全国大市场，在东部快递大省继续保持平稳运行情况下，中西部增长明显加快，全国快递业务分布正在逐步优化。

每天有1亿多件快递包裹在农村进出

农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进农家的重要渠道。由于一些农村地区交通不便，尤其是边远山区的寄递业务发展缓慢，为了进一步提高农村寄递水平，提升农民生活品质、释放农村消费潜力，国家邮政局推出了“快递进村”这一项民生工程。随着近几年来农村寄递物流体系加快建设，“快递进村”覆盖率持续提升，如今每天有1亿多件快递包裹在农村进出。

位于福建漳州平和的果园。受访方供图

我国目前正在健全县、乡、村三级物流体系，全力打通农村消费升级和农产品上行的末梢循环。“快递进村打通了我们农村好产品的销售渠道，其实我们平和蜜柚跟消费者之间就差一个快递的距离。”蔡泽鑫告诉记者，快递进村后，全国各地消费者都能收到好吃的、正宗的平和蜜柚，价格还会稍微低那么一点点，从果树上摘下来直达餐桌，新鲜又实惠。

随后，蔡泽鑫还表示，对农户个人来说也是受益的，如果卖给批发商，一斤到手不到一块钱，但是通过直销，直接快递送到消费者手中，一斤能卖到两块五，大大增加了农户的收入。

民有所呼，必有所应。“加快农村寄递物流体系建设，是‘十四五’期间邮政快递业的重点任务。”林虎指出，下一步，国家邮政局将大力推广农村寄递末端共同配送。针对农村快递成本高、收益低的实际，鼓励资源整合共享，推动农村邮政、快递、交通等各类主体深化合作，共建农村寄递公共配送中心，发展末端共同配送。

同时，大力推进村级寄递物流综合服务站建设。在部分品牌服务进村的基础上，通过站点建设，固化进村成果，进一步提升农村群众对快递服务的感知度，引导更多品牌进村。

此外，还要进一步畅通农产品上行的寄递渠道。国家邮政局组织开展农村电商快递协同示范创建工作，持续打造快递服务现代农业金牌项目，发挥典型引领作用，增强农村快递可持续发展能力，更好服务乡村振兴。

许良锋告诉记者，通过快递大数据平台可以观察到，农村快递包裹上行下行比例正在发生可喜变化，更多农特产品通过快递大大缩短了与消费者的连接长度；快递通过多种形式实现下乡进村，大大便利了广大农民网上消费，农村快递体验感不断提升；中西部快递进村正在加快推进，越来越多的水果等农产品正在通过快递渠道销往全国各地。

(责编：郭思邈、吕骞)

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