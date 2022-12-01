人民网北京12月1日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，11月30日，西北地区特大型铁路综合交通枢纽西安东站正式开工建设。

西安东站站房外观效果图。中国铁路西安局集团有限公司供图

西安东站位于西安市高铁东城中央商务办公核心区，是集高铁、普铁、地铁、公交于一体的特大型综合交通枢纽，车站车场总规模13台27线，其中西渝高速场5台9线、西武高速场4台8线、西康普速场4台10线，预留城际场。同时，车站还配套设置动车运用所、走行线、普速存车场等设备设施。

西安东站站房外观效果图。中国铁路西安局集团有限公司供图

车站建筑总规模为39.4万平方米，其中站房10万平方米，整体建筑气势恢宏，寓意“秦山渭水、丝路长安”。屋面采用高低起伏、错落有致的菱形形态，展现了“八百里秦川”的恢宏气势。立面运用灵动弧线造型，勾勒出丝绸飘动的飞舞之势，寓意西安东站将成为新时代“一带一路”上的新地标。

西安东站的建设始终围绕“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”的新时代客站建设总要求，推行绿色智能环保设计，大量采用绿色节能新技术，在站房屋顶和雨棚设置光伏发电系统，站房及雨棚铺设光伏面积约9万平方米。设计大量采用侧面采光和天窗采光，有效降低候车厅的照明能耗；设计利用地形风场、被动式通风等，大幅减少主动式制冷能耗。

同时，为了方便旅客接驳出行，西安东站站内共引入西安地铁5号线、12号线、15号线、21号线4条城市轨道交通线路，与西安市绕城高速、三环快速路、210国道等主要交通通道衔接；铁路和市政配套工程充分利用站场空间，紧凑布设各类接驳交通功能区及旅客换乘空间，共同建构一体化综合客运枢纽，实现接驳换乘功能空间直接连通、集约布局，高铁、普铁、公路、城市轨道畅通融合，是国内首个在台塬地形实施配套交通的大型铁路场站。

西安东站站房内部效果图。中国铁路西安局集团有限公司供图

西安东站作为西北地区特大型铁路综合交通枢纽，建成投用后，车站旅客年发送量预计将达到3650万人次，将极大缓解西安铁路枢纽客流压力，对提升西安在全国铁路网中的区位作用、服务“一带一路”建设、支撑内陆改革开放新高地建设具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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