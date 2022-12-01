本报记者 孙亚慧

近日，智联招聘发布《中国城市95后人才吸引力排名：2022》。其中显示，95后在选择就业创业城市时，呈现“更喜欢跨城流动”“更多分布于新兴行业”等特点，北京、深圳、上海、广州、杭州、南京、苏州、成都、武汉、佛山位居人才吸引力榜单前十名。

对于95后海归而言，他们在选择就业创业城市时都有哪些考量？择业时又更看重哪些因素？

一线城市热度不减

在这份榜单中，一线城市包揽前四名的结果并不令人意外。根据智联招聘发布的相关数据，按地区来看，今年95后人才向东部集聚明显，人才净流入占比为17.9%，明显高于总体求职者的12.9%。从人才流入流出占比看，95后流入东部地区占比为60.4%，略高于总体人才的58.5%。与此同时，按城市群看，95后选择长三角、珠三角、京津冀等城市群的意向，也高于整体受统计求职者。

“我在北京读了4年本科，对这座城市有感情，生活方面也很习惯。”硕士毕业于澳大利亚新南威尔士大学的汪子宁出生于1997年，他告诉记者，自己在澳留学时的很多同学都决定回国后选择一线城市工作。“这里不仅能提供领域更宽泛的就业机会，而且在生活起居许多方面与国际接轨，对留学生来说的确是不错的选择。”

58同城在去年发布的《2021中国大学生最佳雇主调研综合报告》中就曾显示，参与调研的大学生群体中，期望在一线城市就业的毕业生占比达35.45%。汪子宁选择留京的原因，是不少95后留学生回国就业时的内心写照。

智联招聘课题组有关专家在接受记者采访时表示，95后成长于中国经济高速增长的时代，对于留学生来说，不少学生家境不错，因此在毕业求职或创业时，更倾向追求工作发展和享受生活的平衡，这使得他们选择城市时不仅关注薪资，还关注当地创新环境和文娱产业发展等情况。

赴新一线城市毕业生增加

“一线城市机会多，但生活成本很高。大家每天的工作节奏太快了，时间久了之后，我想换一个环境试试。”成涛本科就读于芬兰米凯利应用科学大学，毕业回国后，他曾在上海工作过1年，之后决定落户苏州生活。在成涛看来，苏州的生活节奏与上海相比更惬意，是自己喜欢的环境，包括房价在内的一干生活成本相较于上海也更为“友好”。

去年发布的《2021中国海归就业调查报告》就曾显示，越来越多的年轻人开始选择新一线城市。2021年，向新一线城市投递简历的海归人数呈增长趋势，新一线城市发展潜力大，基础设施完善，具有很强的人才吸引力。

《中国城市95后人才吸引力排名：2022》中位列前10名的城市中，杭州、南京、苏州、成都、武汉、佛山均为新一线城市。就业创业前景广阔、生活环境舒适、引才政策实惠……这都是新一线城市吸引海归的重要因素。业内分析人士指出，一座城市的产业多元化、职业多样化，将决定其对年轻人的吸引力。与此同时，从社会交往层面来看，新一线城市如今能提供的生活品质、文化娱乐配套、交友圈等软服务已逐渐不逊于一线城市，这也使得其逐渐赢得更多95后的青睐。

“我的留学生同学中有不少去了成都、南京等城市工作，尤其对于一些理工科学生，他们所从事的专业领域能在这些城市申请到可观的人才补贴，对大家来说这都是非常具有吸引力的引才实招。”成涛说。

选择城市时更多考虑个人喜好

值得一提的是，在海归就业日益呈现多元化态势的今天，留学归国人员所从事的行业产业分布广泛，许多海归所选择的工作与其专业出身并不完全一致。95后海归越来越追求自我价值的实现，在选择就业创业城市时，也会更多将个人喜好纳入参考，而不单局限于城市本身的发展速度。

在《2021中国海归就业调查报告》中，留学生对“工作内容是否感兴趣”“工作与生活是否能平衡”“通勤时间”这3个因素的关注度均高于2020年。“感兴趣”成为不少留学生求职时的重要考量。这在《中国城市95后人才吸引力排名：2022》中得到佐证：从行业看，95后分布于新兴行业的求职者呈增长态势。

汪子宁告诉记者，与他同年毕业的留学生同学中，有人定居云南大理，从事文创方面的工作，还有一位去了海南陵水，从事民宿运营有关的工作。相对“小众”的城市选择，也从侧面反映出一部分年轻海归的择业心态——敢于尝试、忠于自己内心的喜欢。

“试错成本低也是年轻的优势之一吧。有的同学想去‘试试看’，或许会面临不少挑战，但试过之后，就不会后悔。”汪子宁说。

(责编：曹淼、李源)

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