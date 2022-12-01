本报记者 李 蕊

核心阅读

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障”。近年来，各地加快建设服务站点、暖心驿站，改善新就业形态劳动者的工作生活条件。

近日，记者走进山东济南的一处暖心驿站。在这里，外卖骑手和快递小哥们能歇脚、喝水，还可以读书、看电影，享受法律援助、政策咨询、职业技能培训等服务……一系列举措，给新就业形态劳动者带来实实在在的便利，让他们感受到城市的关怀和社会的温暖。

深夜11点，雨淅淅沥沥。何海亮提起外卖，噌噌噌地跑上楼。刚刚蹚过水，爬楼梯时，鞋子发出“刺刺”声响。送完这一单，忽觉右脚踝隐隐作痛，他掀起裤腿一瞧，竟磨得有点破皮。

骑上车，拐进一条美食街，何海亮来到那间熟悉的小屋，打开桌上的“爱心急救箱”，取出创可贴，小心粘在伤口处。靠在沙发上休息一会，接到新单，走出小屋，雨已经停了。

“这里的服务不打烊，随时为我们敞开。”何海亮说，作为异乡人，每次来到暖心驿站，他都能感受到这座城市的暖意和关怀。

在这里歇脚解乏，就像家的感觉

11月14日下午，记者来到山东省济南市历下区趵突泉街道金光健康城美食街，穿过熙熙攘攘的人群，看到一间橙色小屋，置有一块门牌，写着“泉新泉驿金光骑士站”，墙上挂有几行标语：“累了能休息，渴了能喝水，倦了能歇脚，热了能解暑，烦了能解压”。

何海亮风尘仆仆地来了。他手提盒饭，熟练地打开微波炉，“叮——”3分钟，饭热好，接杯水，找张沙发坐下，边吃边刷手机接单。

“我算是名‘老骑手’了。原先，一直在老家送外卖。”高高的个子，宽宽的肩膀，说起经历来，何海亮一肚子话。“偏远的小县城里，订单相对有限。我有俩娃，一个3岁，一个5岁，正是花钱的时候。我就想着，要不，来大城市闯闯，多挣点儿！”

今年8月份，何海亮怀揣着梦想，来到济南。咋找工作？与谁联系？事先都没想，准备现找。他来到金光健康城美食街，填饱肚子后，坐在街巷的长椅上正琢磨，烈日炎炎，汗水浸透了衣裳。这引起一位店家的注意。

“到‘驿站’歇会，那凉快。”店家手指街尾的橙色小屋。

“啥是‘驿站’？”何海亮笑问。当时，根据他看古装电视剧的经验，“驿站”是古时候“换马的地方”，去那干啥？

店家给他指墙上的宣传标语，何海亮看懂了：骑手歇脚的地方！

“金光健康城美食街，紧邻3家三甲医院，周边有饭铺40多家，人流量密集。光这条街，就有150多名骑手聚集。”趵突泉街道党工委书记赵中建说，“我们在调研中发现，骑手们与时间赛跑，特别是订单高峰期，很难抽出时间休息。等餐累了，店门口一蹲。水没了，便找店家讨。饭凉了，只能将就吃。他们急需一个能喝上热水、吃上热乎饭的歇脚点。”

近年来，新业态经济迅猛发展，新就业群体规模日益壮大。为了让他们更好地融入城市、服务社会，济南市因势利导，整合各级党群服务中心、网格服务驿站、商户门店等资源，在商圈市场、重点街区、商务楼宇等建立起暖心驿站，为快递员、外卖员、网约车司机等新就业群体提供全天候、一站式暖心服务。

“我们借势发力，召开骑手座谈会，面对面了解他们的需求，在这里建起‘泉新泉驿金光骑士站’，免费提供歇脚休息、饮水充电、饭菜加热、紧急医疗等生活服务，给奔波在路上的骑手们一个休息的‘家’。”赵中建说。

那天，何海亮第一次踏进小屋，一股凉风扑面而来，令他顿感舒爽。50平方米的房间，温馨而舒适：左手边，摆着一张淡青色沙发；一旁桌上，置有爱心药箱、手机充电线、微波炉等；右手边，两排橱柜整齐排列，打开一看，免费餐具、维修工具、防疫物资、一次性雨衣等一应俱全。走出小屋，斜对面便是卫生间，不远处，则是电动车充电区。

“这种感觉，既新奇又温暖。”何海亮回忆，“看着外卖小哥进进出出，我愣在了原地，心里琢磨，这个地方真的属于我们？”

这时，一个人走了进来，怀里抱着一箱泡面。为确保驿站正常运转，街道安排工作人员专门负责值守，定期补充物资、清洁卫生、维护设备。

见何海亮脸生，工作人员主动上前打问。听他正为找工作发愁，工作人员立马上报至街道，帮他对接周边美团站点。很快，何海亮成了济南的一名外卖配送员，每天穿梭在泉城的大街小巷。

目前，济南市已建成450家像“泉新泉驿金光骑士站”这样的新就业群体暖心驿站。“力争年底前再建成200家，实现商务楼宇、商圈市场、产业园区等人口密集区域全覆盖。”济南市委组织部组织二处处长黄海说。

“现在累了，就近找个驿站歇歇脚、缓缓神，夏天能乘凉，冬天能取暖，累了能歇脚，渴了能喝水，车子能充电。”何海亮很满意。

坐在椅子上，小憩一会，何海亮的手机又响了。接到新订单，临出门前，他回过头来说道：“许多骑手像我一样，并非本地人。但在这座城市，有人惦记着我们，这让我们爱上了这座城市。”

既是休息场所，也是“心灵驿站”

下午4点，一位年轻小伙推门而入，走到书架前，指尖轻轻滑过一本本书，很快，找到上次读了一半的科幻小说。“今天争取把第三章看完。”说着，他找板凳坐下，捧起书读了起来。

今年20岁的刘汝钢，同样是一名外卖配送员。订单低谷期，他常会来驿站看会儿书。

“我从小喜欢看科幻类书籍、电影，但干这行，总是在赶路，生活匆匆忙忙，即使闲下来，也很难抽出时间单独去图书馆、电影院，久而久之，难免觉得日子单调。”刘汝钢说，“几个月前，开晨会时，听站长说起驿站能读书、追剧，赶紧来瞅瞅。没成想，来到这里，生活添了不少乐趣。”

“在提供生活服务的同时，也要关注小哥们的精神世界。除在各大驿站配备充电口、饮水机、微波炉等必要设施，我们鼓励各大驿站增设图书角、台式电脑、电视机等文娱设施，不断丰富他们的精神文化生活。”黄海说。

第一次到驿站，刘汝钢就被书架上的一本科幻书深深吸引了。“从此，只要闲下来，我就盼着来这看看书。不想看书，还有电影——”他拿起电视遥控器，找出电影播放记录，“这不，前几天，我刚在这里看完了《流浪地球》。”

刘汝钢注意到，这两天，桌上又多了两副雕版印刷模具。仿照古代匠人印刷的手法，他拿起鬃刷，轻轻沾墨，均匀涂刷在雕版上，再覆上宣纸，用木拓按压，缓缓揭开宣纸，一幅“泉新泉驿金光骑士站”的图画呈现在眼前。刘汝钢抖了抖宣纸，念着上面的字：“方寸驿站有温度，金光骑士有归属。”

模具旁，有一台白色机器。“这是一台有声明信片打印机。”刘汝钢点击电脑鼠标，对准话筒录下“谢谢你，济南”，随即点击打印按钮，白色机器立刻“吐”出一张明信片，上面印着刚刚录过的话，扫描明信片上的二维码，即可听到他的原声。

“几天前，我在这里碰到一位同行大哥，交谈中得知，他远离家乡，独自来济南打工，非常想念自己的孩子。于是，他录下一句‘孩子，我爱你’，高兴地说要将这张明信片寄给孩子，说着说着，他就湿了眼眶。”刘汝钢说。

“我们走访调研，了解新就业群体精神层面的需求，不少小哥提到‘归属感’。”赵中建介绍，“我们在驿站内配置了有声明信片、雕版印刷等有特色的设施，希望通过这些小物件，让他们的身心得到放松，生活多一丝温暖。”

仅靠文娱设施还不够。“当前，济南市各大驿站正在探索丰富的实践活动，让小哥在实践参与中提升归属感。”赵中建说，趵突泉街道以党建为引领，探索构建新就业群体积分管理体系，让新就业群体成为基层社会治理的“一线义工”。

赵中建拿起一份积分手册，打开一页，里面详细标注着积分规则：“排查城市隐患、宣传惠民政策、参加党组织生活等，都可获得积分。”

积分有啥用？“可用于兑换服务和实物，还与荣誉评选挂钩。我们鼓励党员小哥带头示范，积极为城市发展贡献自己的力量。”赵中建说。

不久前，刘汝钢在这里认识了一位同行，两人成了好友。那天，俩人又相聚在驿站，同行拍拍腿上的护膝，告诉刘汝钢，最近，他正协助社区做好疫情防控，加了不少分，还兑换了一副护膝，“戴上暖呼呼的”！刘汝钢心动了，也加入到基层社会治理积分行动中。

“不久前，我主动擦了公交站牌，积上首分啦！”刘汝钢笑道，“这里既是休息场所，也是‘心灵驿站’。在这里，我发现了生活的意义。”

免费享受点单式培训服务，随时随地线上听课

11月的泉城，寒风凛凛。张康全停好车，用嘴哈哈气，跺跺脚，径直朝“泉新泉驿金光骑士站”走去。小屋里暖意浓浓，他从胳肢窝里掏出夹着的笔记本，打开电视上的“成长学院”课堂，一边聚精会神地听课，一边埋头做笔记。

张康全是一名网约车司机。迫于家庭经济压力，高中毕业后，年轻的他早早来社会上打拼。一次，他载了一名外卖配送员，得知驿站可以歇脚，决定去瞧瞧。

一天下班后，张康全来到“泉新泉驿金光骑士站”，刚进门，只见一位专家正坐在人群中，手握法律援助宣传资料，绘声绘色地讲着劳动保障法相关知识，几名骑手围在身旁。

“送餐途中，遭遇事故，工伤赔偿咋申请？”

“收到恶意投诉怎么办？”

“别急，我一个个说。”专家将宣传资料递到大伙手中，耐心解答问题。

张康全接过宣传资料，一瞧：“这不正与我相关？”于是，他站在一旁，跟着认真听起来。

这位专家，其实是历下区“泉新政策指导团”中的一员。

“许多小哥法律知识不通，导致权益保障难；有的小哥身处异乡，政策了解不深，比如在孩子入学入托、申请补贴、就医等方面，常常是手足无措。”黄海说，“这就意味着，我们的服务要及时调整、拓展延伸，做深、做实、做细，各大驿站应当链接多样化服务，帮助小哥们纾困解难。”

于是，历下区趵突泉街道组建由司法、心理健康、民政、人社、医疗等不同行业专家构成的“泉新政策指导团”，为新就业群体提供法律援助、心理健康咨询、政策咨询等服务。

“要说以往，一年出车300天，每天窝在这小车厢，哪来精力去深入了解这些政策？真遇上事儿，也不知道该找谁求助。”张康全话锋一转，“如今，不再是单打独斗，有难事儿，请教‘指导团’。网约车司机权益保障有新规，就医、入学有新政策，都能从‘指导团’那了解到，‘知识库’不断更新。”

在驿站，张康全不光学了新政策，还掌握了新技能。有一天，他注意到驿站的墙上贴了各种二维码。

“你扫扫这个，还能听课哩。”街道工作人员指向其中一个二维码，“课程已同步到这台电视上，观看更方便。”

于多数新就业群体而言，他们普遍面临着职业发展的难题：学历普遍不高，职业晋升路径窄，转行发展困难。为破解这道难题，济南市从技能提升上发力。

“市里动员各区县和高校有针对性地开设技能提升培训项目，历下区依托济南职业学院、山东物业管理专修学院、山东商贸学校等院校，在全市率先建设新就业群体‘成长学院’。”黄海介绍。

“这几年，一直想再考个证，学门新技能。但一没时间，二怕花钱，三不知从何下手。”张康全按照提示扫码，打开“职业全能培训库”，仔细一翻，培训课程五花八门：“真是有种挖到宝的感觉。”

培训库里，有机电维修、企业管理等8个大专教育专业，网络营销师、外卖运营师等12项短期技能培训项目。此外，“成长学院”还开通了创业云课堂，免费提供“点单式”服务，学员随时随地可在线上选课、学习。

当天晚上，张康全就把课程大体浏览了一遍，找到了自己喜欢的机电维修类课程。试听几节后，当机立断，打开端口报上名，开始打卡学习。

“每天晚上8点，订单相对较少时，我就拿出一个小时的空闲时间，来驿站打卡学习。这儿有无线网络、学习的桌椅，还能从电视上免费听课。”张康全说，最近，他正与家人商量，决定再拼一把，争取考个大专。

“小哥们参与基层社会治理积分活动，攒够一定分数，可以减免部分学费。下一步，我们准备开设线下课堂，为有考证、考学、创业等想法的新就业群体提供一对一线下辅导，针对性解惑答疑，精准化开展培训指导。”济南职业学院党委书记苏旭勇说。

听说攒积分可以减免学费，张康全干劲十足，也成了一名基层社会治理“义工”。“前几天，我还协助交警处理了一起交通事故嘞。”张康全翻开笔记本，字迹密密麻麻，“盼着线下尽快开课，我攒了不少问题，等着请教老师呢。”

晚上10点多，张康全收起笔记，继续接单。“出发！还能再干俩小时。”张康全眼里闪着光，“趁着年轻，借着好政策，给自己充充电。脚下有路，未来可期，只要肯学，总会圆梦的。”

采访结束，夜已深，记者走出驿站，美食街上，一家家小店陆陆续续打烊，但身后的驿站，灯光依然明亮。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 12 版）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经