原标题：鞍山开展“温暖秋冬”招聘活动促就业稳就业

11月30日，记者从鞍山市人力资源和就业服务中心获悉，为缓解招工难和就业难的结构性矛盾，鞍山市于9月21日推出了2022年“温暖秋冬”系列招聘活动，积极促就业稳就业。活动至今，全市各级公共人力资源市场共计开展各类招聘活动31场，参会企业500家次，提供岗位8436个，初步达成就业意向842人。

据介绍，鞍山推动市级市场开展“温暖秋冬”专项活动的同时，还积极调度各县（市）区也同步开展。10月31日，海城市2022年“援助暖民心，就业解民忧”线上专场招聘会在“海城人才网”微信视频号举行，招聘会提供60多家企业的1800余个岗位信息。10月24日至28日，台安县“援助暖民心，就业解民忧”网络招聘会在“辽宁省人力资源市场信息平台”成功举办，包括辽宁安井食品有限公司、辽宁雨虹门窗有限公司台安分公司等企业，提供车间办公室核算员等就业岗位80余个。

鞍山“温暖秋冬”系列招聘活动开展以来的31场招聘会中，网络招聘会29场（其中直播带岗11场），占比93%，“互联网”已经逐渐发展成为招聘的“主战场”。作为今年鞍山就业工作的常态化举措，“直播带岗”活动已经成功举办99场。鞍山市不断创新开展“直播带岗”活动，先后探索“白+黑”“请进来+走出去”“线上+线下”等工作模式，深入推进“直播带岗”活动。“温暖秋冬”专项活动开展至今，11场“直播带岗”活动的观看总人次高达15.3万，社会影响力与日俱增。

下一步，鞍山“温暖秋冬”系列活动将继续火热开展，积极为劳动者求职和用人单位招聘提供有针对性的公共就业服务，精准搭建人力资源供需对接平台。（记者 刘家伟）

(责编：曹淼、李源)

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