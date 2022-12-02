本报北京12月1日电 （记者王珂）记者1日从商务部获悉：今年1至10月，我国服务进出口总额49185.5亿元，同比增长17.2%。

数据显示，1至10月，我国服务出口23581.5亿元，同比增长18.1%；进口25604亿元，同比增长16.4%。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易稳定增长。1至10月，我国知识密集型服务进出口20478亿元，同比增长10.3%。其中，知识密集型服务出口11499.2亿元，同比增长14.3%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，同比分别增长17.3%、16.3%。知识密集型服务进口8978.8亿元，同比增长5.6%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达57.1%。

旅行服务进出口继续恢复。1至10月，我国旅行服务进出口6890.6亿元，同比增长9.1%。剔除旅行服务，1至10月，我国服务进出口同比增长18.6%，与2019年同期相比增长51.7%。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 02 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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