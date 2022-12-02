本报乌鲁木齐12月1日电 （记者杨明方、李亚楠）11月30日下午，兰新铁路新疆精河至阿拉山口增建二线开工暨新疆四季度重大项目调度会以线上线下结合方式在乌鲁木齐等地同步举行。当天，G219线昭苏至温宿公路、G315线托帕至吐尔尕特口岸公路等一批重大交通项目正式开工。“今年新疆新开工建设亿元以上重大项目3433个，总投资约2.9万亿元。”新疆维吾尔自治区发展改革委主任王岿然说，这些项目投资体量大、带动作用强，为稳住宏观经济大盘打下坚实基础。

新疆维吾尔自治区党委坚决落实党中央决策部署，坚持人民至上、生命至上，落实第九版防控方案和二十条优化措施，不断提高疫情防控实际成效，逐步有序恢复正常生产生活秩序，最大程度保护群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。经过艰苦奋战，目前新疆防疫形势持续向好态势不断拓展，乌鲁木齐市、伊宁市、库尔勒市、石河子市等地正稳步有序复工复产。

30日傍晚，京东物流乌鲁木齐白鸟湖营业部，快递员董霜降送完当日最后一单，赶回来准备第二天要派送的包裹。“今天是我复工的第二天，送件80多单。”董霜降说。该营业部经理张瑞告诉记者，目前20名员工已全部到岗，每天派送量逐步增加，优先配送生活用品、药品等急件。

在对从业人员统一安排食宿、严格闭环管理、落实核酸检测等防控措施前提下，乌鲁木齐市恢复快递物流企业运营，为低风险区市民提供点对点配送服务。目前位于乌鲁木齐市的8个省级分拨中心已正常运转，正在加班加点处理分拨中心滚存邮件快件。

在巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，疆淘农哥电子商务有限公司工作人员对库房进行例行消杀后开始备货。公司负责人陶登峰说，11月27日复工后就按照订单备货，目前已发出500余吨香梨、150吨红枣，“做好春节前销售冲刺，保障员工收入。”

在新疆生产建设兵团第八师石河子市，随着复工复产大幕拉开，各行各业纷纷行动起来。11月29日12时，在石河子市领创创业孵化基地门口，复工人员排队依次进行体温检测后进入创业工场复工。“目前基地已入孵企业50余家、个体工商户120余家，预计两三天内入孵企业基本上都能正常复工。”负责人贺婷说。

为有效应对疫情给市场主体发展带来的不利影响，帮助中小微企业和个体工商户渡过难关，新疆维吾尔自治区正落实落细《关于进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》，千方百计保市场主体。

加大稳岗返还支持力度，最大限度稳住市场主体、稳住岗位、留住员工。自治区人力资源和社会保障厅一级巡视员张蓉说，新疆对不裁员、少裁员的参保企业，提高稳岗返还比例。截至11月24日，共为11.94万户企业稳岗返还资金9.53亿元，惠及职工239.97万人。

持续发放一次性留工培训补助，助力企业稳岗拓岗。新疆为受疫情影响暂时无法正常生产经营的参保企业，按每名参保职工500元的标准发放一次性留工培训补助。截至11月24日，新疆共为受疫情影响的9336家企业发放一次性留工培训补助6844.25万元。

伊犁哈萨克自治州财政局对符合减免政策的中小微企业和个体工商户通过当年退租或下年减免等方式足额减免7个月租金。今年，伊犁州直行政事业单位房租减免政策共涉及承租户1159户，预计减免房租2481.89万元。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 06 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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