我国光伏制造端增长强劲
2022年12月02日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月1日电 （记者丁怡婷）记者从2022中国光伏行业年度大会获悉：今年以来，我国光伏制造端增长强劲。前三季度，多晶硅产量55万吨、同比增长52.8%，硅片产量236吉瓦、同比增长43%，电池片产量209吉瓦、同比增长42.2%，组件产量191吉瓦、同比增长46.9%。
光伏应用市场迅猛发展。前三季度，全国光伏新增装机5260万千瓦，从新增装机类型看，集中式光伏电站、工商业分布式光伏、户用光伏占比分别为32.83%、35.63%、31.54%。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的30%、25%和19.1%。
光伏产品出口量价齐升。1至10月份，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额超过440亿美元，同比增长90.3%，创历史新高。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，欧洲市场对光伏的需求攀升，组件出口到欧洲市场的份额超过一半；南美市场中，巴西对光伏的需求旺盛。
《 人民日报 》（ 2022年12月02日 06 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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