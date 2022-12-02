本报记者 李心萍

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越来越多的农产品通过快递渠道销往全国，航空货运线路相继开通，快递包装减量化、标准化、循环化水平稳步提升……

12月1日上午，今年我国快递业务量正式突破1000亿件，比2021年提前实现。这背后，是邮政快递行业服务能力的不断提升，彰显了发展的强大韧性。

12月1日上午8时10分，国家邮政局邮政业安全中心快递大数据平台显示，2022年我国快递业务量正式突破1000亿件，比2021年提前7天。

“今年以来，邮政快递业发展面临多重超预期因素挑战，快递业务量能比去年提前7天达到千亿件，充分彰显了行业发展的强大韧性。”国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋说。

快递进村提质增效，农产品进城成为新增长点

1000亿件快递的背后，是迅速落地的保通保畅政策，保障快件运输通达。

以4月份为例，受疫情影响，我国部分地区出现跨区域物流受阻问题。上海、吉林等疫情发生地的邮政快递作业场所封停、从业人员隔离、邮件快件积压，服务网络一度运行不畅。

针对这些问题，从中央到地方打出政策“组合拳”：开展自查，消除高速公路卡点；创新安排，为货车司机提供便捷核酸检测；实施按日调度，开展实时监测……一系列政策举措迅速消除堵点，保障物资运输。5月份，行业日均业务量迅速恢复至3亿件。

日前，国务院联防联控机制公布的进一步优化防控工作的二十条措施提出，发生疫情期间，要全力保障物流通畅，不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产，落实好“白名单”制度。这为行业平稳运行奠定了坚实的基础。

1000亿件快递的背后，是快递进村提质增效，农产品进城成为新增长点。

经过查询，今年的第1000亿件快递，是从福建省漳州市平和县寄往厦门市的一箱蜜柚。

发件人蔡泽鑫告诉记者，父母在老家种植了蜜柚，自己负责线上销售和发货。“快递进村拓宽了我们的销售渠道，收入大幅增加。”蔡泽鑫说，蜜柚卖给批发商，一斤不到1元；如今自己直接销售给消费者，一斤能卖到2.5元。

这一箱平和蜜柚的“千亿”之旅，正是快递进村的一个缩影。国家邮政局数据显示，全国建制村快递服务覆盖率已达90%。

“随着快递进村覆盖率的提升，‘快递+现代农业’的成效日益明显。”许良锋说，通过快递大数据平台可以观察到，农村快递包裹上行下行比例正在发生可喜变化，越来越多的水果等农产品正在通过快递渠道销往全国各地。

国家邮政局市场监管司副司长林虎表示，接下来，国家邮政局将继续加快农村寄递物流体系建设，大力推广农村寄递末端共同配送。针对农村快递成本高、收益低的实际，鼓励资源整合共享，推动农村邮政、快递、交通等各类主体深化合作，共建农村寄递公共配送中心，发展末端共同配送。另一方面，持续打造快递服务现代农业的金牌项目，进一步畅通农产品进城的寄递渠道。

基础设施持续完善，服务能力不断提升

市场活力、保通机制，是邮政快递业平稳运营的基础。而提前7天实现千亿件目标，则有赖于行业服务能力的提升。

11月27日4时21分，一阵巨大的轰鸣声打破冬夜的寂静。一架由深圳宝安机场起飞的全货机平稳降落在鄂州花湖机场，标志着鄂州花湖机场货运航线开通运行。

“鄂州至深圳航线是花湖机场首条在凌晨起降的全货机航线，由顺丰航空采用737型全货机执飞，运载货物为常规快件，辐射范围包括武汉、黄石、黄冈等周边城市。”顺丰集团湖北枢纽项目总监张浩介绍，航线开通后，鄂州将成为顺丰航空的第九十一个全球通航站点、第六十一个国内通航站点。

今年以来，各大快递企业纷纷发力航空货运。8月，京东航空宣布正式投入运营，10月开通首条航线，11月开通第二条航线，在航空物流赛道上不断发力。10月，圆通航空宣布开通首条上海定期国际货运航线，每周执飞5班，每次可搭载货物25吨，实现中日之间“端到端”跨境直达。

除了发力航空货运，邮政快递企业还持续完善基础设施建设，多维度提升服务“硬实力”。

多类型枢纽设施投产运营。国家邮政局数据显示，为满足旺季寄递需求，纾解峰值压力，邮政快递企业积极推动枢纽设施建设。申通在辽宁沈阳启用了东北智慧物流科技产业园，处理能力提升4倍，年处理快递量可超10亿件；京东在陕西西安建设了亚洲一号西安智能产业园，帮助陕西省内95%的京东自营订单实现当日达或次日达，县级乡村地址覆盖率达100%。

综合运输线路开通启动。在铁路运输方面，成都—波兰马拉国际专列顺利开行；在公路运输方面，快递企业推出中越、中泰、中老等电商陆运干线，启用中欧公路相关线路。

基础能力的提升，促使10月份的消费者快递服务满意度达到82.4分，同比提升2.6分。虽然受疫情影响，部分地区寄递时限全程有所延长，但重点地区72小时准时率达78.3%，同比提升2.1%。

“9917”工程进展顺利，快递绿色化不断推进

比较今年和去年的1000亿件快递，有何区别？最大的变化，在绿色方面。

“截至目前，‘9917’工程进展顺利，快递包装绿色治理工作取得初步成效，快递包装减量化、标准化、循环化水平稳步提升。”国家邮政局市场监管司副司长管爱光说。

“9917”工程，是指到今年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到90%，投放可循环快递箱（盒）达到1000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。

国家邮政局数据显示，截至9月底，全行业采购使用符合标准的包装材料和规范包装操作两个比例均达到90%，已提前达标。累计投放可循环快递箱（盒）978万个，在邮政快递营业揽投网点布设回收装置12.2万个，回收复用瓦楞纸箱6.4亿个。

“双11”期间，快递的绿色底色更加凸显。截至11月20日，全国各地的菜鸟驿站共回收纸箱744万个，同比增长超80%，所回收的纸箱被用于循环寄件。“仅仅是绿色回箱和绿色寄件已助力减碳超400吨。”菜鸟有关负责人说。

管爱光介绍，接下来，国家邮政局将落实国家塑料污染治理工作部署，指导和督促北京等6省份邮政管理部门强化台账管理，倒排工期，按月督办，确保到年底前完成塑料污染治理任务。同时，督促其他省份制定实施三年行动方案，确保到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。

此外，管爱光介绍，国家邮政局正在推动出台快递包装重金属和特定物质限量、限制快递过度包装等强制性国家标准，构建覆盖全链条的法律标准体系。同时，稳妥推进可循环快递包装规模化应用试点，通过试点探索提出覆盖全链条治理的法律标准体系设计和需求。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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