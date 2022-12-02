潘功胜

以数字技术赋能金融服务提质增效，要加快推进金融数字化转型工作，健全数字普惠金融服务体系，运用金融科技增强银行的小微信贷能力，全面实施金融科技赋能乡村振兴示范工程，持续推动金融科技高质量发展

当前，数字技术已成为新的发展引擎，数字经济的蓬勃兴起为数字金融构筑了广阔舞台。积极运用数字技术，能够有效推动金融科技发展，赋能金融服务提质增效。

以数字技术赋能金融服务提质增效，要加快推进金融数字化转型工作。充分发挥“数字技术+数据要素”双轮驱动作用，深化金融供给侧结构性改革，将数字思维、数字元素持续注入金融服务流程，培育技术先进、业务高效、渠道融合、风控精准的数字化能力，丰富金融市场层次、优化金融产品供给，强化对金融风险的智能感知、穿透分析与联动处置，推动构建与数字经济发展相适应的现代金融体系，全面增强金融业综合实力与核心竞争力。

以数字技术赋能金融服务提质增效，要健全数字普惠金融服务体系。坚持问题导向和目标导向，充分运用移动物联网、智能终端等现代信息技术，拓展金融服务渠道、扩大服务半径、降低边际成本，推动网络化、智能化金融业务与生产生活场景深度融合，打造产品丰富、交互智能、流程高效的数字普惠金融服务体系，不断提升普惠金融的下沉深度、覆盖广度。

以数字技术赋能金融服务提质增效，要运用金融科技增强银行的小微信贷能力。利用大数据、人工智能等技术精准识别融资需求，将企业诚信经营、纳税信用、专利价值等数据转化为信贷动能，纾解银企间信息不对称问题，推动企业底层资产数字化、产业链条透明化，促进小微企业融资增量扩面、提质降本。

以数字技术赋能金融服务提质增效，要全面实施金融科技赋能乡村振兴示范工程。深化科技创新应用，加快构建更为经济高效、安全便捷的数字服务渠道，推动金融与民生领域系统互联和信息共享，发挥数据要素倍增作用加快农村信用体系建设，推出更多数字化惠农金融产品，努力提升农村金融承载能力和农民金融服务可得性。

近年来，在各方不懈努力下，我国金融科技整体竞争力处于世界领先水平，特别是移动支付、数字信贷成为我国数字经济发展的亮丽名片。我们要深入贯彻落实党的二十大精神，持续推动金融科技高质量发展，全面推进金融数字化转型，为全面建设社会主义现代化国家贡献金融力量。

（作者为中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长，本报记者吴秋余采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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