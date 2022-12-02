人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

以数字技术赋能金融服务（感言）

潘功胜
2022年12月02日06:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　以数字技术赋能金融服务提质增效，要加快推进金融数字化转型工作，健全数字普惠金融服务体系，运用金融科技增强银行的小微信贷能力，全面实施金融科技赋能乡村振兴示范工程，持续推动金融科技高质量发展

　　

　　当前，数字技术已成为新的发展引擎，数字经济的蓬勃兴起为数字金融构筑了广阔舞台。积极运用数字技术，能够有效推动金融科技发展，赋能金融服务提质增效。

　　以数字技术赋能金融服务提质增效，要加快推进金融数字化转型工作。充分发挥“数字技术+数据要素”双轮驱动作用，深化金融供给侧结构性改革，将数字思维、数字元素持续注入金融服务流程，培育技术先进、业务高效、渠道融合、风控精准的数字化能力，丰富金融市场层次、优化金融产品供给，强化对金融风险的智能感知、穿透分析与联动处置，推动构建与数字经济发展相适应的现代金融体系，全面增强金融业综合实力与核心竞争力。

　　以数字技术赋能金融服务提质增效，要健全数字普惠金融服务体系。坚持问题导向和目标导向，充分运用移动物联网、智能终端等现代信息技术，拓展金融服务渠道、扩大服务半径、降低边际成本，推动网络化、智能化金融业务与生产生活场景深度融合，打造产品丰富、交互智能、流程高效的数字普惠金融服务体系，不断提升普惠金融的下沉深度、覆盖广度。

　　以数字技术赋能金融服务提质增效，要运用金融科技增强银行的小微信贷能力。利用大数据、人工智能等技术精准识别融资需求，将企业诚信经营、纳税信用、专利价值等数据转化为信贷动能，纾解银企间信息不对称问题，推动企业底层资产数字化、产业链条透明化，促进小微企业融资增量扩面、提质降本。

　　以数字技术赋能金融服务提质增效，要全面实施金融科技赋能乡村振兴示范工程。深化科技创新应用，加快构建更为经济高效、安全便捷的数字服务渠道，推动金融与民生领域系统互联和信息共享，发挥数据要素倍增作用加快农村信用体系建设，推出更多数字化惠农金融产品，努力提升农村金融承载能力和农民金融服务可得性。

　　近年来，在各方不懈努力下，我国金融科技整体竞争力处于世界领先水平，特别是移动支付、数字信贷成为我国数字经济发展的亮丽名片。我们要深入贯彻落实党的二十大精神，持续推动金融科技高质量发展，全面推进金融数字化转型，为全面建设社会主义现代化国家贡献金融力量。

　　（作者为中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长，本报记者吴秋余采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年前10月我国服务进出口总额同比增长17.2%
　　人民网北京12月1日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷在今天下午举行的例行新闻发布会上介绍，2022年1至10月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额49185.5亿元（人民币，下同），同比增长17.2%；其中服务出口23581.5亿元，增长18.1%；进口25604亿元，增长16.4%；逆差为2022.6亿元。…
提升华北地区天然气供应能力 我国最长煤层气长输管道全线贯通
　　人民网北京12月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，我国最长煤层气长输管道——神木-安平煤层气管道工程（简称神安管道）全线贯通，进入试生产，将打开晋陕地区天然气的外输通道，助力京津冀地区天然气保供。 据了解，该管道由中国海油下属中联煤层气有限责任公司（以下简称中联公司）统筹建设，是我国《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》重点建设项目。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部