本报南昌12月1日电 （记者王丹）日前，随着总投资6亿元的南昌向塘国际陆港综合贸易产业园正式开建，江西省186个政策性、开发性金融工具项目全部开工，累计投放基金282.64亿元，撬动投资约2784亿元。

为加快基金项目开工建设，江西对186个投放基金项目按照“一项目一方案”的要求，督促各地、各部门推动基金项目跑出“加速度”，派出3个督导服务组分赴各地开展督导服务，协调各类事项315个。据统计，1—10月，江西省基础设施投资同比增长20.6%，增速较上半年加快6.8个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）

(责编：牛镛、曹昆)

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