本报记者 李凯旋

流水线上，机械臂拈起微小的元件，精准镶嵌到电路板上，旁边的电脑同步记录、传输着物料信息……在位于四川成都的长城开发科技股份有限公司厂房里，一台台智能电表正被有序生产出来。

“从厂区运营到每个微小零件的生产过程，碳排放数据均清晰可查。”长城公司质量中心负责人许燕介绍，这些电表将出口到欧洲，披露碳足迹信息是客户的基本要求。“碳足迹记录了产品整个生命周期内的温室气体排放总量，我们需要提供从原材料生产到产品制造、分销、使用和处置、再生利用等所有阶段的温室气体排放数据。”

一款产品的碳足迹核算是怎么实现的呢？

“这需要抓取产品生产过程中涉及的原料供应、能源消耗和废物产出等数据，再将数据按照国际标准量化为温室气体排放量，经专业机构核查数据来源及准确性后，方可获得审核报告和证书。这不仅对企业信息化水平提出了较高要求，还需要专业技术人员研究国际贸易低碳准入政策、产品碳排放标准，并通过倒推来优化生产。”许燕说。

2019年12月，受成都海关、成都市商务局等部门委托，中国质量认证中心的专家上门指导公司进行碳足迹核算。“从相关的政策知识到如何收集、计算数据，专家对我们进行了系统的培训，也对提升信息系统的碳足迹核算能力给出了建议。”长城公司质量中心体系工程师杨梅说，自己与同事们在专家指导下，分门别类收集产品信息，学习使用专业软件辅助计算，积累了宝贵的经验。

近年来，成都海关对国际贸易低碳准入政策进行追踪研究，为有需求的外贸企业提供政策解读和应对建议。“不同企业面临披露碳足迹信息、提供持续减排计划等不同要求，我们还会根据其生产工艺、碳排放结构，有针对性地提供产品碳足迹核算、企业碳管理等方面的技术培训。”成都海关技术中心主任董伟说。

为进一步鼓励出口企业开展碳足迹核算、提高竞争力，今年5月，成都市商务局发布《成都市2022年度促进外贸高质量发展若干政策措施》，对取得碳足迹核查证书或报告的企业，予以核查、认证及相关服务费用100%支持。截至目前，成都已有20余家企业、30余个产品单元完成低碳认证和碳足迹核算。

如今，长城公司4款主要出口欧洲的产品均已通过碳足迹认证，出口量稳步提高。不过，碳足迹核算对企业的意义不仅在于几款产品的认证与出口。在专家建议下，杨梅与同事们追加培训和实操，组建了公司专业的碳管理团队，研究以建设屋顶绿色电站等方式推进“零碳工厂”规划。“摸清了‘碳家底’，公司从生产到研发都有了新的目标。”杨梅说。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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