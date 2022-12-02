甘肃庆阳加强革命文物保护利用
2022年12月02日06:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报兰州12月1日电 （记者付文）记者从甘肃省庆阳市获悉：近年来，当地持续投入资金，建设12处革命纪念馆、保护修缮30处革命旧址，不断推动革命文物保护展示利用工作开展。
据介绍，2020年以来，庆阳市完成革命旧址前期勘察研究和重点革命旧址保护修缮工作，对53处革命旧址集中实施保护利用；申请国家、省级文物保护专项资金6900多万元，对30处革命旧址实施了保护修缮和展示工程。
庆阳市通过全市革命文物资源普查摸底，发现共有不可移动革命文物3602处，全国重点革命文物保护单位23处，可移动革命文物2283件（套）。同时，庆阳市编制完成《庆阳市红色旅游发展规划》等系列总规和专项规划，加强红色景区基础设施建设，推动红色旅游与乡村旅游深度融合发展。
《 人民日报 》（ 2022年12月02日 10 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 今年前10月我国服务进出口总额同比增长17.2%
- 人民网北京12月1日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷在今天下午举行的例行新闻发布会上介绍，2022年1至10月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额49185.5亿元（人民币，下同），同比增长17.2%；其中服务出口23581.5亿元，增长18.1%；进口25604亿元，增长16.4%；逆差为2022.6亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注