本报兰州12月1日电 （记者付文）记者从甘肃省庆阳市获悉：近年来，当地持续投入资金，建设12处革命纪念馆、保护修缮30处革命旧址，不断推动革命文物保护展示利用工作开展。

据介绍，2020年以来，庆阳市完成革命旧址前期勘察研究和重点革命旧址保护修缮工作，对53处革命旧址集中实施保护利用；申请国家、省级文物保护专项资金6900多万元，对30处革命旧址实施了保护修缮和展示工程。

庆阳市通过全市革命文物资源普查摸底，发现共有不可移动革命文物3602处，全国重点革命文物保护单位23处，可移动革命文物2283件（套）。同时，庆阳市编制完成《庆阳市红色旅游发展规划》等系列总规和专项规划，加强红色景区基础设施建设，推动红色旅游与乡村旅游深度融合发展。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 10 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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