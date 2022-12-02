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南昌八一起义纪念馆创新红色教育方式

“传承，就是最好的守护”

本报记者  朱  磊
2022年12月02日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进南昌八一起义纪念馆，大厅里的“石破天惊”雕塑、多媒体全景再现的“攻打敌军指挥部”场景、刻着1120个名字的名录墙……带给参观者心灵的震撼与精神的洗礼。

　　在纪念馆双语讲解员陈妍看来，自己的工作庄严而有意义。面对游客的各种提问，只有通过不断查阅资料、实地走访，才能更好地丰富知识储备。

　　“小时候每次进馆，看到妈妈在讲解，心里别提多自豪了。再过1年，我也可以走上台，给游客讲解啦！”陈妍正在读四年级的儿子王浩辰说。

　　“传承，就是最好的守护。革命先烈百折不挠、千磨万击还坚劲的精神，特别值得孩子们学习。”看着儿子，陈妍眼里满是期许。

　　近年来，南昌八一起义纪念馆以“守护革命旧址，弘扬八一精神”为工作理念，建立守护人制度，涵盖各工作人员和志愿者。

　　南昌八一起义纪念馆宣教科副科长刘畅介绍：“每一名守护人都要接受规范培训、实践上岗和定期考核。”纪念馆目前招募守护人共计400多名，年龄跨度从6岁到66岁。

　　今年是五年级学生魏语墨担任纪念馆志愿讲解员的第二年。作为少年守护人，魏语墨已经义务讲解了至少50场，讲解词早已滚瓜烂熟。可每当穿上志愿服、走进纪念馆时，魏语墨内心仍然澎湃不已：“那种永不言败的精神，总会让我感动。”

　　不久前，王浩辰和43名同学统一着装，通过角色扮演参与研学实践，一起“回到”八一起义前夕的南昌城。南昌八一起义纪念馆通过“沉浸式近景演绎+沉浸式参观+手工体验”等方式开展研学实践活动，让红色教育“活”起来。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月02日 10 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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