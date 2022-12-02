原标题：临潼地热供暖带来“绿色暖冬”

新华社西安12月1日电（记者姜辰蓉、吴鸿波）寒潮来临，陕西省西安市气温骤然降至零下。在西安市临潼区，一项“取热不取水”的新型地热供暖技术悄然兴起。这种供暖方式不仅供热效果稳定，绿色无污染，还能带来可观的经济效益。

“供热效果太好了，家里非常暖和。”西安市临潼区渭水曲项经济适用房小区居民张艳萍说。她家中的温度计显示，室内温度是25.1摄氏度。“我们入住这个小区几年来，供暖一直很稳定。今年还提前5天开始供暖。”她说。

随着供暖季的到来，住户赵海艳穿上了薄衫，她的家中宛若春天。“我们家是地暖，每年温度都在25摄氏度左右，做家务也不用缩手缩脚。”赵海艳说。这个共400余户的小区，是临潼区首个零碳、零排放的清洁能源供暖项目，也是临潼区首个“地热+”新能源供暖民生工程。从2018年入住开始，居民们就能享受到“绿色暖冬”。

临潼所在的关中地区是陕西中深层地热最丰富的地区之一。陕西省地质调查院数据显示，陕西关中盆地中深层地热资源总量相当于4610亿吨标准煤，为陕西探明煤炭资源总量的3.34倍。地热能是一种清洁、绿色、可循环利用的新型能源，无季节周期变化，温度没有明显波动，输出负荷十分稳定，除去检修维护，基本上可以全年运行。

“入住前，我们也曾担心这种‘另类’的供暖方式，会不会温度不达标。住进来发现，屋子里每天都在25摄氏度左右，跟春天一样！我家离供暖站只有二三十米，听不到噪音，也没有任何烟尘污染，干干净净的。”赵海艳说。

中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司工作人员芦志坚说：“与以往的地热供暖技术相比，我们采用的是全新的‘取热不取水’技术，不会对地下水带来污染。”在小区供暖站，记者看到，地热井中的高温地热水，通过换热设备加热供暖循环水，为千家万户带来温暖，换热后的地热尾水通过回灌井回注到同一热储层，实现地热能可持续开发利用。

目前，临潼新区正在加快推进地热供暖。据芦志坚介绍，1户居民每年使用地热供暖可减少标准煤3吨，减少二氧化碳排放约8吨。使用这种绿色能源还能为临潼带来更多的额外效益。

临潼区新区建设发展服务中心党组书记、中心主任姚涛算了一笔账：按照临潼新区远期规划区域核算，全面推广地热能开发利用可实现年收益约87亿元。其中年供热收益约18亿元；年可交易碳排放权收益约15.2亿元；未来还将启动供冷系统，初步预算年收益约28亿元；地热源发电可全覆盖新区范围内用电，年收益约8800万元。“低碳环保，还能带来实实在在的经济效益。我们这路子走对了！”姚涛说。

近年来，陕西持续推进以地热能为主体的能源结构调整。截至目前，陕西省建成利用地热能供暖（制冷）项目576处，面积3445万平方米，占城市集中供暖面积的9.8%。按照规划，未来几年至少还将有60万户居民享受到地热能供暖，预计每年可节约标煤118万吨，减排二氧化碳排放255万吨。

(责编：王震、陈键)

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