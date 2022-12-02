新华社南宁12月1日电（记者黄耀滕）“这一批出口的螺蛳粉有43250包，准备运到广东汕头港装船后发往美国纽约港，主要是原味、番茄味和麻辣味的螺蛳粉。”在位于广西柳州市鱼峰区螺蛳粉产业园的生产车间，广西螺霸王食品有限公司海外事业部总经理欧皓轩向记者介绍外贸订单生产情况。

螺蛳粉是广西柳州市的一道地方特色美食。爽弹可口的米粉、红油飘香的螺蛳汤底，配以腌制入味的酸笋，再加上木耳丝、炸花生、酸豆角等配料，螺蛳粉如今已成为线上线下畅销的“网红美食”，更是从地方小吃发展成为带动上百家生产企业的大产业。

柳州市商务局提供的数据显示，今年1月至10月，柳州螺蛳粉全产业链销售收入达到483.71亿元，同比增长16.48%，其中袋装螺蛳粉销售收入153亿元，同比增长21.65%，配套及衍生产业销售收入达147.49亿元，同比增长26%，全国实体店营业额约183.22亿元，同比增长约6.3%。

在实现国内销量持续稳定增长的同时，柳州螺蛳粉生产企业也纷纷将目光投向海外市场。“螺蛳粉出口已经成为公司业务发展的重要方向。”欧皓轩说，今年1月至10月，公司螺蛳粉出口同比增长79.5%，往东盟国家的出口同比增长更达到404%。

“柳州螺蛳粉产品2016年首次实现出口，迈向世界。截至今年10月，获得出口食品生产企业备案的柳州螺蛳粉企业已达40家。”柳州市螺蛳粉协会会长唐机文说，“柳州螺蛳粉”国家地理标志证明商标已在22个国家和地区登记注册获得保护。柳州螺蛳粉预包装产品远销美国、加拿大、澳大利亚、马来西亚等20多个国家和地区。

南宁海关的数据显示，今年1月至10月，柳州螺蛳粉（货源地为柳州）出口额达5578.3万元，同比增长68.4%，出口货重2064.3吨，同比增长65.8%。

今年以来，随着柳州市螺蛳粉出口持续增加，柳州市相继出台《柳州螺蛳粉辣椒油配料包制作工艺规范》《扩大柳州螺蛳粉出口工作若干措施》《柳州螺蛳粉产业国际贸易合规指引》等地方标准和政策措施，以进一步规范螺蛳粉企业生产，服务和引导企业掌握和熟悉国际贸易通行准则，扩大柳州螺蛳粉的出口。

据了解，今年《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效后，柳州市相关部门围绕市螺蛳粉出口企业开展RCEP专项调研，为企业提供关税筹划、原产地规则和判定、贸易便利化等指导服务，聘请中国检验检疫科学研究院、南宁海关等为柳州螺蛳粉出口到不同的国家和地区制定相关政策辅导文件，为企业产品出口保驾护航。

“南宁海关等部门参与制定的一些螺蛳粉出口指导政策文件，为我们产品出口提供了很大的帮助，比如海外一些国家对进口食品有动物源性方面的要求，针对这些国家的出口我们就要对螺蛳粉的原材料成分和生产线进行调整，这样能很好地规避贸易风险和争端。”欧皓轩说。

柳州市螺蛳粉产业发展中心主任卢世昌说，柳州市将全力推动扩大柳州螺蛳粉出口规模，进一步提升“柳州螺蛳粉”公共品牌海外影响力，同时服务好螺蛳粉出口企业，帮助企业在国际贸易中少走弯路，减少因不熟悉国际规则引起的不必要损失。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经