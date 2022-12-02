李华林

“币圈”危机继续发酵。继知名虚拟货币交易平台FTX爆雷后，近日，虚拟货币贷款平台BlockFi申请破产。受此消息影响，比特币应声大跌，一度跌至1.6万美元左右，距离2021年11月的历史高位6.9万美元，已跌去逾70%。

前有交易平台倒闭，后有贷款公司破产，眼下，虚拟货币风险已传导至“币圈”产业链上的每一环节。随着世界主要经济体收紧货币政策，以及全球高通胀延续，金融资产价格波动风险加大，资金避险需求升高，虚拟货币价格大幅震荡。市场恐慌情绪蔓延，虚拟货币产业链各环节均受到波及。而链上每一环节的风吹草动，又会带动虚拟货币币值进一步下探。如此恶性循环，不计其数的资金灰飞烟灭。

市场信心崩塌下，“币圈”乱象迭出不穷。投资者除了要面临虚拟货币价格“过山车”导致的投资损失，还可能随时遭遇交易平台“爆雷”“跑路”、资金被冻结，甚至还会遭受个人信息被违规盗用，从而陷入洗钱、诈骗等法律风险。对“币圈”持续保持高压态势，更好保护投资者利益应是接下来的重点工作。

我国监管部门早就三令五申，明确禁止虚拟货币炒作交易，并要求金融机构不得提供相关金融服务，但在实际中，部分虚拟货币交易平台转战海外，通过变更马甲或是注册境外公司等方式规避境内监管，继续为国内投资者提供场外交易。对此，未来监管部门要加强穿透式监管和跨境监管，有效落实实名制，对于重点机构及重点人员展开持续排查，不给违法犯罪行为任何可乘之机。

面对虚拟货币价格“一落千丈”，当前不少投资者选择了退出，也有部分投资者一心想要抄底，依然做着“一夜暴富”的梦。对此，相关部门要继续加强投资者教育，提醒投资者参与虚拟货币交易不受法律保护，存在严重法律风险。投资者自身则应保持理性，强化风险防范意识，自觉远离与虚拟货币相关的各类非法金融活动。

“炒的是镜花水月，亏的是真金白银。”虚拟货币不是法定货币，没有实际价值，缺乏信用支撑，相关交易纯属投机炒作。今年以来，已有不少虚拟货币价值归零，未来类似情形只会越来越常见，再华丽的泡沫也终将破灭。（经济日报）

(责编：王震、陈键)

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