实习记者 骆香茹

普及无人机运货，还要解决国家法律、城市配套、安全保障、技术等层面的问题，这是需要整个社会动起来的事情，最理想的情况是在进行城市区域规划时就加入这些配套功能。

——杨炯 北京航空航天大学无人系统研究院工程师

对我们来说，从智能柜里取快递、外卖已是司空见惯的事，但你能想象快递、外卖的配送工作也由无人机接管吗？

大大小小的无人机在低空穿梭往来，运送物品，而配送页面显示：“您的快递/外卖正由无人机配送……”这样的场景正乘风而来。

近日，交通运输部等部门印发《交通运输智慧物流标准体系建设指南》，其中包含多项无人机配送相关标准。前不久，中国民用航空局（以下简称中国民航局）为深圳市、重庆两江新区等第二批民用无人驾驶航空试验区、民用无人驾驶试验基地授牌，持续推动对无人驾驶航空的探索。此外，中国民航局还发布了《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0（征求意见稿）》，对民用无人驾驶航空的未来进行了细致的谋划。

不限于航拍 “修炼”出“十八般武艺”

提到无人机的用途，很多人的第一反应是航拍。但无人机仅仅是“会飞的相机”吗？

在这个问题上，美团、顺丰、京东、中国邮政等企业给出了答案——无人机不仅能送外卖、送快递，还能运送核酸样本、景区物资、医疗用品，可谓“修炼”出了“十八般武艺”。

美团无人机业务负责人毛一年介绍，截至2022年8月，美团无人机配送已在深圳4个商圈落地，航线覆盖10余个社区和写字楼，可为近2万户居民服务，并且已经完成超过7.5万单面向真实用户的订单。“此外，自5月起，美团无人机开始在杭州进行常态化核酸样本运输，截至9月19日，已配送640万人次的核酸样本。”毛一年说。

顺丰无人机城市/乡村运营负责人方源则表示：“除了传统意义上的快递运输，顺丰无人机也持续在医疗冷链、应急保障、安防巡检、特色经济、同城配送、景区配送等业务场景上发力，进一步提升运输时效。”

又快又准，是人们对于无人机配送的想象和期待，如今，这种期待在试点中逐步成为现实。

“目前，美团3公里范围内常规的外卖配送需要28至30分钟。”毛一年说，“但在无人机的加持下，从下单到送达，用户等待时间可压缩到15分钟内，实现了‘3公里15分钟达’。”

无人机不仅运载着外卖在城市穿梭，还飞过山河湖海，运起了生鲜食品。

9月23日，2022年阳澄湖大闸蟹正式开捕。当天，顺丰无人机仅用5分钟，就从湖中央将刚刚捕捞的第一篓新鲜大闸蟹运送到岸边，与传统运输模式所需的20—30分钟相比，运输效率提升近6倍。

在“中国松茸之乡”四川省雅江县，菌农每天上下山采摘松茸，往返的山路足足有24公里，顺丰无人机的加入使运送时间缩短至30分钟，不仅缩短了物流时间，使新鲜的松茸早日下山，还免去了人力运输之苦。

一台台无人机运载着货物开始飞入物流行业的未来。今年6月，国家邮政局副局长戴应军在新闻发布会上表示，将加快高水准服务能力建设；支持发展约定投递、改址投递、改时投递等精准服务，综合运用无人机、无人车，鼓励开展无接触投递。

配套设施在研 助力低空物流网络建设

想要实现无人机的常态化运输，必须物流的各个链条协同发力，打造“低空一张网”。

“目前无人机平台的技术已经成熟了。”北京航空航天大学无人系统研究院工程师杨炯解释，“但包括装卸、投送、地面转接、空域控制、起降管理、站点建设、安全保障等在内的其他配套技术都还不成熟。”

“现在还没有特别好的全自动化的地面装卸站，这个还得继续发展。目前，从场站建设的角度看，进行相应的城市改造还比较困难。”杨炯补充说：“另外，为了保证安全，就得为无人机单独建一套时空状态管理系统，每架飞机要带信标，地上要配置探测手段，以让我们知道每架飞机的位置。”

这些难点意味着，虽然当前运载货物的无人机能飞，但起飞后，货物的装载与运送过程中的一系列问题都有待进一步解决。

今年6月，深圳市规划和自然资源局发布的《深圳市物流配送站规划配建指引》指出，“配建物流配送站宜考虑未来技术发展，合理预留无人配送车、无人机配送、地下管道配送等设施空间”。

把规划落实到行动中绝非易事。

“在无人机业务的落地过程中，我们面临的挑战有很多，包括真实场景落地、确保基础设施安全可靠、提升用户体验等。为此我们也在不断做出努力。”毛一年表示，“在用户体验上，我们有一个非常深刻的教训：在进入第一个社区进行服务的时候，我们的机场与一户居民的阳台比较近，大概是30米。他们家有个小孩子要午睡。为了孩子的午休，我们重新修改了整个流程，为此做了很多技术上的探索。”

毛一年补充：“目前，美团已经初步完成了飞行器、自动化机场及无人机智能调度系统的研发工作，正合力打造一个全场景、全天候的城市低空物流网络。”

“我们仍需不断提高无人机及其运行管理平台的自动化、智能化水平，例如无人机高精度定位、智能运行调度、分布式远程塔台等相关技术。”方源说。

补充而非替代 与传统物流互补

随着无人机配送的发展，部分人产生了一个疑惑：无人机的广泛应用是否会导致大量外卖员与快递员失业？

事实上，目前无人机配送与传统物流的关系是互补而非互斥，补充而非替代。

“按照我的预计，无人机只是常规物流的一个补充。因为无人机毕竟是一种特殊装备，它的成本偏高，但确实有特殊能力——能飞行。”杨炯说，“打个比方，如果普通物流是‘正规军’的话，无人机就是‘特种部队’。”

由于无人机能够避开拥堵的路面交通，快速抵达目的地，因此具有明显的先天优越性，在常规物流覆盖不到的地方，总有无人机的“身影”。

当前，无人机不仅能够完成城市短途的紧急运送任务，让急救的医疗物资快速抵达现场，还能在山区、景区、偏远地区等特殊场景中出一份力，“直来直去”，缩短配送时间，降低人力成本。

方源说：“比起直接面客，顺丰无人机主要服务于现存的地面运行体系，可以辅助顺丰小哥更快、更好地服务于客户，让客户用普通快递的价格，享受无人机闪送服务，实现客户体验和小哥工作效率的‘双赢’。”

“未来，美团整体城市末端3公里配送体系中，会存在骑手、自动配送车和配送无人机等多重运力，形成地空一体的配送体系，其中自动化设备最重要的存在价值就是补充运力，与骑手形成协同。在这个体系中，自动配送车适合承担载重量大的物品配送，而无人机则适合承担时效要求高的配送任务。”毛一年说。

无人机配送的未来在何方？

《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0（征求意见稿）》显示，民用无人驾驶航空发展的阶段目标为：“2025年，城市短距离低速轻小型物流配送无人驾驶航空器逐步成熟”“2030年，城市中短距离快速中小型物流配送无人驾驶航空器逐步应用”“2035年，城市中长距离快速中大型物流配送无人驾驶航空器逐步推广”……

“我们坚信无人机配送最终肯定能够大规模推广。我们希望未来1—2年内在单个城市实现多商圈协同运营，3—5年实现全国多城市多商圈协同运营。”毛一年说，“我们认为未来最起码应该有百余个城市能开展城市低空物流，但时间可能是5—10年。”

杨炯提醒道：“普及无人机运货，还要解决国家法律、城市配套、安全保障、技术等层面的问题，这是需要整个社会动起来的事情，最理想的情况是在进行城市区域规划时就加入这些配套功能。”

(责编：王震、陈键)

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