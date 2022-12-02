人民网北京12月2日电 （焦磊）当前，进一步加大金融支持实体经济力度，是助力加快建设制造强国的重要路径。日前，平安银行行长胡跃飞在接受采访时表示，制造业的转型升级，意味着金融业要为其设备更新、技术改造、绿色转型发展等提供更多长期限的资金支持，进一步提升金融服务模式与企业融资需求的适配度。

胡跃飞认为，从当前我国经济发展面临的环境和形势看，稳住实体经济，就能稳住经济基本盘，也就有应对各种经济风险和挑战的底气。金融机构要切实履行服务实体经济、保障社会民生、促进高质量发展的使命，通过金融创新和科技赋能，强化对实体经济的金融服务支持，不断加大信贷投放、优化信贷结构、降低融资成本、夯实资产质量。

同时，金融服务也要更加有的放矢，瞄准高技术制造业、战略性新兴产业、“专精特新”企业等重点领域，创新开发符合各类型企业发展阶段特点和需求的金融产品，升级服务场景和模式，提升服务技术和效率，突破传统金融服务的局限，通过金融服务覆盖制造业企业全生命周期，支持实体经济企业发展。

胡跃飞介绍说，针对行业细分领域，平安银行精选出与“6个强国、2个安全”相关的45个细分行业重点发力，主要聚焦在信创、半导体等国家积极布局的前沿实体制造行业。与传统制造业相比，此类企业未来成长性高，是制造业产业链全景的重要发展力量。平安银行以国家战略需求为导向，将先进制造业、高新技术制造业、战略新兴产业领域作为重点支持方向，促进企业转型升级、突破关键技术、淘汰落后产能，助力提升产业链供应链韧性和安全水平，实现实体经济高质量发展。

在业务支持方面，平安银行具体提出三项举措：一是聚焦制造业重点客户和项目，根据企业情况及业务需求，加大短、中期流动资金贷款、中长期项目贷款等授信支持，推进制造业客群的长效经营和资产投放；二是持续推进金融创新和科技赋能，深入制造业产业链全景，挖掘生态客群场景金融需求，持续迭代融资产品及模式，提供场景化、多元化、个性化的供应链金融服务，加大对核心企业上下游中小微企业的支持力度，提升融资可得性、普惠性；三是充分发挥平安集团综合金融优势，利用集团多渠道资金，为企业提供全方位投融资服务。

(责编：郭思邈、吕骞)

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