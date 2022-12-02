人民网记者 许维娜

数实融合发展是大势所趋。高质量推进数实融合有助于进一步提升我国数字经济发展质量，更好促进实体经济平稳发展。数字经济与实体经济如何融合创新？其应用场景还有哪些？背后有哪些值得关注的技术趋势？

按照产业布局及应用场景，数字人可以分为服务型数字人和身份型数字人两类。其中，身份型数字人主攻泛娱乐与社交领域，以虚拟偶像、虚拟化身等为代表。

记者观察到，目前，数实融合不仅在贸易和产业领域加快演进，也在视频直播等文化娱乐领域加速发展。比如，虚拟数字人业务正迎来多家上市公司加码布局，其应用进程已经在提速。

以快手虚拟主播KOL关小芳为例，其业务范围涉及商品种草、品牌合作、直播卖货。2021年起，关小芳在快手电商官方账号「快手小店」担任实习主播。2022年3月，个人账号“关小芳一点也不慌”在快手短视频平台创立，持续发布生活小剧场短视频，并与品牌进行连麦直播。

该平台相关人员表示，数字人直播可以提升直播间的互动效率。例如一场主播“关小芳”直播数据显示，“涨粉数”环比平均增加约130%、“直播间内观众总人数”环比平均增加约45%、“平均在线人数”环比平均增加约35%等等。这也是数字人业务和实体经济结合的一个生动案例。

内容生产层面来看，虚拟人直播还吸引到一些不适应向公众展示原本形象的主播去参与UGC内容创作（用户原创内容），间接提升了平台用户的参与度、活跃度，而定制互动特效提升了直播间的趣味性。

记者了解到，在过去相当长的时期，虚拟数字人以动漫、游戏的形象为主，集中在影视娱乐产业。而新一波发展热潮的特点在应用场景有了明显变化和延展。

除身份型数字人外，服务型数字人，即是在特定场景下帮助客户通过数字人进行播报、卖货、培训等工作，作为新工具替代特定场景的人力，降本增效。

比如，今年两会期间，最高人民检察院联合快手以虚拟检察官方式发布2022政府工作报告，探索了两会工作报告的新形式，全网传播量超过3200万。

“数字人的生产力和创造力是不言而喻的。”对此，一位业内人士分析表示，可以预见，数字人创造的价值成果并不会是昙花一现，而是可能随着技术的迭代，实现持续性发展。

近年来用户、平台和消费者需求正变得越来越多元。此前，快手技术团队在2022世界人工智能大会上宣布推出“快手虚拟演播助手”，加码虚拟人与虚拟主播赛道。

在数字人及XR赛道大热趋势下，背后有何现实考量？快手Y-tech AI技术中心负责人万鹏飞认为，数字人及XR是公司发展路径上的重要方向。“公司持续发力数字人及XR产业非常自然，并不是刻意而为，有一定程度的技术积淀和行业认可度。”

目前，我国已出台《新一代人工智能发展规划》《国家新一代人工智能标准体系建设指南》，在推动数字虚拟人底层技术的发展、与各产业融合的同时，也将助推相关领域产业和企业成长。

另有业内人士表示，数字人及XR领域的兴起折射虚拟世界与现实世界走向融合的大趋势。从中短期视角看，数字人及XR相关技术逐步落地，应用场景持续拓宽，或为泛元宇宙概念下技术、内容及产业融合升级的初步尝试；长期视角看，当技术进展能够实现数字人的低成本量产、个性化定制及全智能交互，有望推广至多行业应用，成为连接虚拟世界与现实世界的入口。

(责编：郭思邈、吕骞)

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