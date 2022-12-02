原标题：农业银行和中国残联共同开展金融助残服务

“国际残疾人日”前夕，中国农业银行会同中国残疾人联合会联合印发《关于开展金融助残服务的通知》，双方将加强合作，不断优化金融助残服务，努力帮助残疾人及其家庭在巩固拓展脱贫攻坚成果、就业创业增收道路上得到金融助力。

通过充分发挥农业银行在服务“三农”信贷产品、金融科技和网点网络等领域的特色优势，以农村地区有劳动意愿和贷款需求的残疾人、残疾人家庭成员和助残致富带头人等为重点扶持对象，同时，发挥基层残联广泛联系残疾人的组织优势，及时掌握残疾人及其家庭在生产经营过程中存在的金融需求，帮助有需求的残疾人及其家庭在知情自愿的基础上，借助农业银行场景平台提供的便捷推荐服务，有效帮助残疾人及其家庭解决资金方面的“急难愁盼”。

农业银行继续用心用情用力为残疾群众和助残实体提供最优质的金融服务。针对残疾人的现实困难，农业银行客户经理主动上门为农村地区有贷款需求的残疾人及其家庭和助残实体开展实地调查和信息建档，应用多维大数据进行信息校验，对符合条件的客户开通绿色通道，适用优惠利率和扶持政策，综合应用多种信贷产品灵活满足残疾人客户的信贷需求，实现残疾人足不出户就能享受优质金融服务，帮助残疾人提高适应市场经济的能力和信心，通过勤奋劳动，实现增收致富。

今年以来，中国农业银行和中国残疾人联合会共同探索“残联线上推荐、农行上门办贷、残疾人家庭受益”的金融助残服务模式，并在西部10省份选取14个国家乡村振兴重点帮扶县进行了试点。在5个多月的时间里，试点地区有100多个残疾人家庭得到了上门金融服务，有93户获得了贷款，贷款金额达到917.5万元，有力帮助缓解了残疾人家庭的生产经营资金困难。

(责编：曹淼、李源)

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