人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

神舟十四号搜救回收任务进行最后一次全系统综合演练 东风着陆场做好迎接飞船返回各项准备工作

2022年12月02日17:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社酒泉12月2日电（李国利、奉青玲）12月1日晚，神舟十四号搜救回收任务组织最后一次全系统综合演练，进一步检验了着陆场系统搜救回收任务组织能力、着陆现场航天员救援的组织实施能力。目前，东风着陆场直升机搜救分队、空运机动搜救分队、地面搜救分队、着陆区周边民兵分队等各方搜救力量已经就绪，东风着陆场做好了迎接神舟十四号飞船返回的各项准备工作。

　　根据计划，与神舟十五号航天员乘组完成在轨轮换任务后，神舟十四号航天员乘组将于近日返回东风着陆场。这次，神舟十四号飞船是在夜间返回，东风着陆场立足最困难、最复杂、最寒冷、最黑暗情况，制定飞船跟踪测量方案、返回舱搜索回收方案、航天员现场救援方案等。他们还持续进行技术升级，建设天空地一体化搜索引导体系；筹措各类物资器材，包括照明和御寒物资等；重点开展返回舱倒扣、舱口被掩埋、舱体变形等极端情况的处置训练，确保圆满完成这次搜救回收任务。

　　截至目前，东风着陆场已经分阶段组织了多次训练演练。其中，直升机搜救分队通过14个场次的夜航训练和降落训练，突破了直升机夜间在戈壁软沙区降落的关键技术；地面搜救分队对着陆区进行了地毯式勘察，详细记录和整理了车辆易通行轨迹，为夜间快速机动做好了准备。

　　“我们已经组织了两次空地协同训练、3次全系统综合演练，按计划完成了飞船返回前的各项训练演练工作。目前，东风着陆场所有搜救力量和装备设备均处于良好状态，具备执行搜救任务的条件。”酒泉卫星发射中心正高级工程师、载人航天工程着陆场系统副总设计师卞韩城说。

(责编：白宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：积极推进水文化建设 全面融入新阶段水利高质量发展
　　人民网北京12月2日电 （记者余璐）水文化是中华文化的重要组成部分，也是水利事业不可或缺的重要内容。12月1日，第二届水文化国际研讨会以线上线下结合方式召开，国内外专家学者围绕“古代文明中的水与环境：传统、技术与文化”主题，进行了深入探讨。…
人民会客厅丨消费者如何安心消费？ 业界共话助力品质新消费
　　近年来，我国消费规模持续扩大，消费水平不断提高，消费结构改善优化，消费对经济发展的基础性作用进一步凸显。从长远看，促进消费提质升级，是适应我国经济转向高质量发展，居民消费从“有没有”转向“好不好”的必然要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部