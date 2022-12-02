新华社酒泉12月2日电（李国利、奉青玲）12月1日晚，神舟十四号搜救回收任务组织最后一次全系统综合演练，进一步检验了着陆场系统搜救回收任务组织能力、着陆现场航天员救援的组织实施能力。目前，东风着陆场直升机搜救分队、空运机动搜救分队、地面搜救分队、着陆区周边民兵分队等各方搜救力量已经就绪，东风着陆场做好了迎接神舟十四号飞船返回的各项准备工作。

根据计划，与神舟十五号航天员乘组完成在轨轮换任务后，神舟十四号航天员乘组将于近日返回东风着陆场。这次，神舟十四号飞船是在夜间返回，东风着陆场立足最困难、最复杂、最寒冷、最黑暗情况，制定飞船跟踪测量方案、返回舱搜索回收方案、航天员现场救援方案等。他们还持续进行技术升级，建设天空地一体化搜索引导体系；筹措各类物资器材，包括照明和御寒物资等；重点开展返回舱倒扣、舱口被掩埋、舱体变形等极端情况的处置训练，确保圆满完成这次搜救回收任务。

截至目前，东风着陆场已经分阶段组织了多次训练演练。其中，直升机搜救分队通过14个场次的夜航训练和降落训练，突破了直升机夜间在戈壁软沙区降落的关键技术；地面搜救分队对着陆区进行了地毯式勘察，详细记录和整理了车辆易通行轨迹，为夜间快速机动做好了准备。

“我们已经组织了两次空地协同训练、3次全系统综合演练，按计划完成了飞船返回前的各项训练演练工作。目前，东风着陆场所有搜救力量和装备设备均处于良好状态，具备执行搜救任务的条件。”酒泉卫星发射中心正高级工程师、载人航天工程着陆场系统副总设计师卞韩城说。

(责编：白宇、岳弘彬)

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