2005年，我13岁，您40岁，这一次您乘坐神舟六号载人飞船前往太空，在“天地通话”时，我跟您约定，等您回家咱们一起去钓鱼。

（2005年神舟六号出征）

（神舟六号天地通话）

2022年，我30岁，您57岁，这一次您乘坐了我参与研制的飞船，再次出征太空，并完成了首次太空会师。这次我在地面与您并肩作战，期待您的凯旋归来。

（中国空间站首次“太空会师”）

或许是巧合，或许是命中注定，我和航天的缘分从一出生就开始了。我是航天人费迪，邀您聆听我与航天员父亲费俊龙的故事。

（视频提供：总台空天逐梦融媒体创意工作室）

费迪在航天科技集团五院神舟飞船研制团队中担任着载人飞船调度的岗位，他说，第一次真正参与到载人飞船发射任务中，他经常会想起小时候的事情，想起爸爸跟他说要干一行，爱一行。

（航天人费迪）

（费迪塔架工作照片）

出生于1992年的费迪正好与中国载人航天事业同岁，那一年，中国载人航天工程立项实施。作为航天员的后代，他以从事航天事业为荣，以奋战在航天一线而骄傲。航天员费俊龙第二次圆梦太空，航天人费迪也接过了父亲手中的接力棒，成为了一名合格的航天人。

（任务成功后费迪在测发大厅合影）

你要说中国航天事业成功的秘诀是什么？那就是传承，正是一代代航天人接续奋斗，才有了今天中国航天的辉煌时刻，才有了这样一往无前的无限能量。（总台央视记者 崔霞 天白 李宁 艳歌 魏静 韦建明 乌达木 陶嘉树 视频制作 总台空天逐梦融媒体创意工作室）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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