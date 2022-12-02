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澳门大学生就业与实习线上招聘会举办

2022年12月02日09:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门11月30日电  （记者富子梅）2022年澳门大学生就业与实习线上招聘会近日举办，主会场设在澳门中联办北京联络部。据统计，本次招聘会共有145家单位及企业参加，提供2800多个就业及实习岗位，1200多名澳门大学生报名参与，规模创历史新高。

　　本次线上招聘会开设多个企业线上房间，澳生可自由选择招聘单位，投递简历，交流面试。针对同学们普遍关心的未来职业规划、法律权益保障等问题，主办方邀请知名企业高管、资深人力资源管理者和法律专家做专题分享，答疑解惑。招聘会还为100名获得幸运奖的同学提供一对一的简历修改服务。参加招聘会的澳生表示，岗位大多符合澳生就业及实习需求，期待进入心仪企业，获得发展机遇。

　　澳门中联办北京联络部部长奉希文表示，澳门融入国家发展大局为澳门大学生提供了新机遇、大舞台，也为各类企业带来了更多可选择的优秀人才。本次招聘会已是第三届，不仅规模再创新高，岗位匹配精准度也更高，招聘会服务内容更加全面优质，成效显著。

　　参与招聘会的不少澳门学生来自北京大学、清华大学、复旦大学等内地知名高校以及澳门本地高校。北京、上海、广州、深圳、珠海、横琴及澳门特区等多个政府部门、机构和企业参与。

(责编：李源、曹淼)
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