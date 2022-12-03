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前10月

电子信息制造业生产稳定增长

2022年12月03日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月2日电  （记者王政）记者2日从工信部获悉：前10月，我国电子信息制造业生产稳定增长，企业效益逐步恢复，投资增速保持高位。

　　生产稳定增长。前10月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.5%，增速分别超出工业、高技术制造业5.5和0.8个百分点。10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.4%，较9月份下降1.2个百分点。

　　企业效益逐步恢复。前10月，电子信息制造业实现营业收入12.45万亿元，同比增长8.4%，较前三季度上升0.4个百分点；实现利润总额6046亿元，营业收入利润率为4.9%，较前三季度上升0.1个百分点。

　　投资增速保持高位。前10月，电子信息制造业固定资产投资同比增长20.8%，比同期工业投资增速高10个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月03日 05 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)
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