本报北京12月2日电 （记者欧阳洁）为规范“银行”字样使用，防范相关金融风险，银保监会会同国家互联网信息办公室、工业和信息化部、市场监管总局制定了《关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确“银行”字样的使用依法须经银保监会及其派出机构审查批准。

《通知》要求各银行保险机构发现违法使用“银行”字样情况的，应当及时向银保监会或其派出机构报告。对于违法使用“银行”字样的主体，各银行保险机构不得为其业务系统开发提供技术支持，不得与其开展营销推广方面的业务合作；在提供授信、承保等金融服务时，应当对其整改情况进行必要审查。

《 人民日报 》（ 2022年12月03日 05 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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