本报天津12月2日电 （记者乔杨、武少民）启动重点药品监测日报告机制，每日将采购、供应情况向市疫情防控指挥部等部门报告；组织14家医药经营企业召开专题部署会，强调日常用药按照3个月库存标准储备、重点用药按照5个月库存标准储备，压实药品、耗材保供责任……连日来，天津细化任务安排、制定工作台账、健全制度机制、明确时间节点，全力统筹疫情防控医疗资源保障能力。

天津市委、市政府坚决落实党中央决策部署，坚持人民至上、生命至上，落实好第九版防控方案和二十条优化措施，坚持系统观念，统筹调度全市医疗资源，精准防控、科学诊疗，提高服务水平和温度，增强医疗救治和服务保障能力。

天津科学统筹全市医疗设施和医疗资源，全面优化诊疗工作方案和相关机制，提升二级定点救治医院使用效率，做到感染者收治、分级诊疗、出院检测、居家观察等科学高效衔接；切实提升医疗资源、医护人员力量周转调度综合效能；统筹医疗救治资源，做好分级诊疗，重点患者重点安排，普通患者有序诊疗；根据就诊人员数量及时统筹医疗资源，适时分级启用发热门诊扩容和后备定点医院、方舱医院；加快重症医疗资源准备，要求定点医院ICU床位不低于床位总数的10%，同时设置可转换ICU床位，确保有需要时定点医院重症救治床位不低于床位总数的20%；加强重症医疗团队人员力量配置，加大重症救治设备、药品储备及配套设施建设。目前，全市共建成发热门诊70家，常态化运行发热门诊共开诊49家。

完善工作机制，全力做好药品和耗材供应保障。兼顾医疗机构和社会面药品、耗材需求，天津制定了关于做好疫情防控药品耗材保障工作的应急预案，建立五级预警机制，及时提示医药经营企业根据天津疫情防控形势，快速响应医疗机构订单，做好疫情防控药品、耗材供应保障。做好全网药品监测，对可能引起异常的问题，协调医药经营企业及时对接，稳妥处置。截至11月28日，国药控股天津公司等企业按照日常需求量的3倍调集资金、组织货源，已完成常用药品2个月库存储备，奥司他韦等重点药品3个月库存储备；相关企业积极下达采购计划，100余个品规重点监测药品库存储备量持续上升。

推广中医药防治，提升临床救治效果。天津建立中医会诊机制，由中国工程院院士张伯礼任组长、50余名中医药多学科专家组成市级会诊专家组，中西医共同参与、全程协作、共享资源，为救治工作把关。“在中药储备上，一方面是指导定点救治医院做好相关中药饮片、中药配方颗粒储备；另一方面是指导各区卫生健康委做好属地密接隔离人员中药预防方药的储备。”天津市卫健委中药处有关负责人说。

加强人文关怀，有速度更有温度。正值寒冬天气，天津要求各级政府部门关注隔离人员的休息保暖，耐心细致做好情绪引导、人文关怀等工作，帮助感染者积极接受医疗诊治和健康监测，争取尽早康复。要求加强内部组织管理，做好住宿、饮食、卫生清洁等保障工作，加强医疗废弃物、生活垃圾处置，严防传播风险外溢。天津还及时调整奥密克戎病毒感染治疗药品临时支付范围，同步做好定点救治医院资金保障。

《 人民日报 》（ 2022年12月03日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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