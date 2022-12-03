原标题：证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易

新华社北京12月2日电（记者刘慧）证监会2日宣布，近日同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。

证监会信息显示，工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种。推出工业硅期货和期权，对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义，符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。

下一步，证监会将督促广州期货交易所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作，确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。

(责编：赵竹青、陈键)

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