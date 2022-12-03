戴小河

原标题：我国快递业务量再超千亿件 每天1亿件进出农村

12月1日上午8点刚过，国家邮政局快递大数据平台的大屏幕上，一串串数字不停滚动增长。

8点10分，随着画面闪动，“2022年全国快递累计业务量突破1000亿件！”定格在大屏幕上。

工作人员抓取了第1000亿件快件的信息，这是从福建省漳州市平和县寄往本省厦门市的一箱蜜柚，由极兔速递承运。

今年以来，我国邮政快递业顶住多重压力，加大保通保畅，强化纾困解难，快递业务量比去年提前7天达到千亿件，充分彰显了行业发展的强大韧性。

疫情之下，千亿件的业务量来之不易。国家邮政局市场监管司副司长林虎说，为了应对不利因素影响，国家邮政局多措并举：

——抓好常态化疫情防控工作，落实各项疫情防控基本制度，坚持“外防输入、内防反弹”，抓实抓细“人”“物”同防，严防疫情通过寄递渠道传播；

——推进保通保畅工作，成立工作机制，出台系列政策，持续跟踪调度，分级分类分区推进，推动解决各地因疫情造成的干线不畅、末端梗阻等问题；

——不断提升“快递进村”覆盖面，健全服务网络，挖掘农村市场潜力，助力乡村振兴；

——深化电商快递协同发展，保障电商促销期间快递业整体运行稳定。更好维护快递员合法权益，保障从业人员队伍稳定。

在今年第1000亿件快件诞生地的漳州，除了蜜柚，还有不少其他农特产品。为推动快递下乡进村、农产品出山进城，漳州市邮政管理局推进农村寄递物流体系建设，推动快递与现代农业融合发展，先后培育出漳州花木、漳州蜜柚、漳州地瓜等多个快递服务现代农业金牌项目，“快递+”成为拉动漳州农村经济发展的新引擎。

不只是漳州，在全国各地，随着快递进村工程的深入开展，农村寄递物流体系不断完善，邮政快递业在助力乡村振兴中发挥着越来越重要的作用。

古时神秘西域，今日富饶新疆；古时驼铃丝路，如今西北“快递动脉”。以圆通快递为例，连接杭州、乌鲁木齐两地的快递班车，每周多达7对，每辆车装载2万多票包裹。

每年冬季是新疆棉被的销售旺季，圆通快递的货车都会载满皮棉、网套被子等棉制品，驶出南疆，开往圆通乌鲁木齐转运中心，分拣后再运往全国各地。

“快递+现代农业”的成效正日益显现。国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋说，农村快递包裹正在发生可喜变化，更多农特产品通过快递大大缩短了与消费者的连接长度；快递通过多种形式实现下乡进村，大大便利了农村网上消费，农村快递体验感不断提升；中西部快递进村正在加快推进，越来越多的水果等农产品正在通过快递渠道销往全国各地。

国家邮政局监测数据显示，随着近几年来农村寄递物流体系加快建设，“快递进村”覆盖率持续提升，如今每天有1亿多件快递包裹在农村进出。

加快农村寄递物流体系建设，也是“十四五”期间邮政快递业的重点任务。

林虎说，下一步国家邮政局将推广农村寄递末端共同配送。针对农村快递成本高、收益低的实际，鼓励资源整合共享，推动农村邮政、快递、交通等各类主体深化合作，共建农村寄递公共配送中心。

同时，推进村级寄递物流综合服务站建设。“在部分品牌服务进村的基础上，通过站点建设，固化进村成果，进一步提升农村群众对快递服务的感知度，引导更多品牌进村。”林虎说，还将进一步畅通农产品的寄递渠道。组织开展农村电商快递协同示范创建工作，持续打造快递服务现代农业金牌项目，更好服务乡村振兴。

(责编：赵竹青、陈键)

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