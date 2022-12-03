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中国科协补充认定474个全国科普教育基地

2022年12月03日21:18 | 来源：新华社
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　　记者从中国科协获悉，为进一步提升社会化科普工作能力，中国科协日前补充认定了中测新图航测遥感无人机科普教育基地（华北）、中国测绘科技馆、中国石油化工股份有限公司北京化工研究院等474个单位为2021－2025年度第一批全国科普教育基地，有效期至2025年。

被补充认定为2021－2025年度第一批全国科普教育基地的辽宁省博物馆。新华社记者 潘昱龙 摄

　　《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》提出，大力加强科普基地建设。深化全国科普教育基地创建活动，构建动态管理和长效激励机制。鼓励和支持各行业各部门建立科普教育、研学等基地，提高科普服务能力。今年4月，中国科协认定了首批800个单位为2021－2025年度第一批全国科普教育基地。

　　针对此次新增的474个全国科普教育基地，中国科协表示，希望被命名的全国科普教育基地发扬成绩、再接再厉，推进新时代科普工作模式转型升级，不断提升科普公共服务能力，加强科学精神和科学方法的宣传，加强与学校合作，全面服务教育“双减”，为全面建设社会主义现代化国家提供基础支撑，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。（记者温竞华）

(责编：牛镛、赵欣悦)
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