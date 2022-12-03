沪深交易所发布提高上市公司质量三年行动落实方案
记者从沪深交易所获悉，为落实证监会近期出台的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，上海证券交易所日前发布《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，深圳证券交易所发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）>工作方案》，对提高上市公司质量作出具体工作安排。
图为深圳证券交易所外景。新华社记者毛思倩 摄
上交所表示，新一轮三年行动计划，紧扣服务实体经济主线，加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度，注重发挥化解上市公司风险在防范资本市场整体风险中的作用，以更大的力度推动改善市场生态，不断凝聚提高上市公司质量的合力和共识。
上交所发布的三年行动计划具体内容主要包括以下方面：控股股东、实际控制人层面，突出强化激发治理的内生动力；上市公司层面，突出支持提升科技创新能力；自律监管层面，突出坚守监管主责主业；制度保障层面，突出不断提升规则质量；科创板建设层面，突出保持科创硬科技成色；生态建设层面，突出通过深化开门办监管推动增强合力。
深交所此次发布的工作方案，明确了推动提高上市公司质量的时间表、路线图、任务书。深交所相关负责人表示，力争经过三年努力，进一步巩固深市上市公司高质量发展基础，推动形成一批主动服务国家战略、创新能力突出、公司治理规范、经营业绩长期向好、投资者回报持续增强、积极履行社会责任的上市公司群体。
深交所此次发布的工作方案主要涵盖三方面重点，即加大促进高质量发展的制度供给，加快促进高质量发展的监管质效和塑造促进高质量发展的市场生态。
其中，在加大促进高质量发展的制度供给方面，深交所将以全市场注册制改革为牵引，优化主板发行上市条件，突出主板蓝筹市场特色，加快完善创业板成长型创新创业企业评价标准，增强对科技创新企业的包容度。同时，将提升战略性新兴产业公司占比，研究完善股权激励、再融资、并购重组制度机制，引导资金投向符合国家战略需要和产业政策导向的领域。（记者姚均芳）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国内首条氢能工业车辆制造生产线正式投产
- 人民网北京12月3日电 （记者余璐）12月3日，由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区“氢陶都—绿色搬运体系”建设启动仪式暨广东新氢动力氢能工业车辆产线投产活动在广东举行，这标志着大湾区氢能工业车辆应用的示范效应在全国率先取得阶段性进展。 氢能是一种绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。…
相关新闻
- 评论
- 关注