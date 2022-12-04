2022年，全球疫情跌宕反复，地缘冲突持续不断，这也给中国经济带来了诸多挑战。国际金融论坛（IFF）2022全球年会上，众多专家学者汇聚“中国经济新形势：展望、挑战和政策应对”分论坛，就国际和国内新形势将如何影响中国经济以及政策变革和走向这一话题展开探讨。

2023年中国GDP增长目标预测在5%左右

中国是世界上最大的发展中国家，发展仍是解决一切问题的基础和关键。疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。应对各种风险挑战，必须确定合理的经济增速预期目标，才能解决发展中遇到的难题。

渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽表示，明年经济增长目标设在5%或者5%以上，我觉得是最终很可能的结果。从新冠肺炎疫情前，中国的经济增长在剔除了房地产过度的投资所造成的影响，一般共识中国潜在的增长率在5%左右。“现在我们预测明年是达到5.8%，是以疫情比较顺利的经济重启作为一个前提。”如果经济增长连续低于潜在增长率，会对经济增长造成疤痕，这当中比较简单的看，失业率如果不能达到充分就业，同时劳动业技能也会受到影响，也会出现通缩的风险，从这个角度来说可能5%或者5%以上的目标是必要的。

安信证券首席经济学家高善文指出，我个人倾向于明年经济增长目标应该设在5%左右，5%左右应该是有比较大的把握能够达到，同时是为很多结构性改革留下了余地的目标。房地产市场的问题需要时间来调整和吸收，另外全球经济减速甚至衰退，中国出口在明年会有比较大的下滑，这些方面的负面因素都会在明年，如果设太高的经济增长率目标的话，宏观政策的回旋余地相对会有问题，结构改革就没有足够好的时间窗口来推。

平安证券首席经济学家钟正生预测，明年我国GDP增长目标或为5%左右。5%是目前业界比较认可的中国潜在增长率，随着明年经济节奏上的变化，潜在增长率有回归的诉求。经济也需要适度的增长来创造适度的就业机会，灵活就业群体也需要经济持续增长做保障。

钟正生也指出，明年经济增长目标设为5%也是有很大挑战的。在其看来，今年大部分时间，出口是高景气的，带动了出口导向的制造业非常稳健，但明年开始，出口高景气的情况大概率不在了，欧美经济放缓是确定无疑的，这就导致会影响我国的出口情况。

野村证券中国首席经济学家陆挺也认为，明年经济增长目标应定得略微保守一点，首先我们还面临着新冠疫情的不确定因素，疫情延长的时间越长，对居民消费意愿、消费能力、投资意愿、投资能力都有较大的影响，这个不确定性因素来自疫情本身延长的时间对居民心理的因素和对他们消费能力方面带来的考验。此外，出口是我们过去两年多经济增长最重要的动力。10月份的时候出口已经是负增长，明年我觉得大概率出口是低增长或者负增长，必然也对我们的经济增长带来了较大的挑战。

瑞银投资银行亚洲经济研究部主管及首席中国经济学家汪涛表示，明年经济增长目标定在4-5%之间的概率会比较大一点。在消费和投资方面，疫情后的冲动消费具有相当大不确定性；目前房地产仍在探底过程中，明年大概率会反弹，我觉得明年还是吸收调整房地产下行压力的过程，虽然下行的拖累会比今年远远要小，但还没有到正的贡献；另外明年出口我认为对GDP增长是一个拖累。

“金融十六条”将推动中国房地产行业发展

11月11日，中国人民银行、银保监会近日联合印发了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（下称《通知》），涉及房地产开发企业、个人、银行、信托公司、保险公司、金融资产管理公司等经济主体。《通知》从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度六个方向提出了16条支持房地产市场的金融措施。

对于“金融十六条”的出台，高善文打了个形象的比喻，现在的政策是对很多目前还没有进入ICU的房地产企业尽量提前救治，让他们不要进入ICU，进入了ICU里面的就尽量不要去火葬场，下一步的目标就是把大多数房地产企业能从ICU里面救出来，送到普通病房里，这是需要时间的。

汪涛认为，目前房地产调整幅度应该是近几十年来最深的一个调整。现在的政策能不能让房地产出现稳定，甚至明年出现反弹，我认为大概率明年房地产一定会反弹。政府从去年年底就开始对房地产有一些调整的政策，但那些政策好像只是非常精准的去救助某些企业，某些保交房的项目，但没有意识到整体房地产，整个行业已经出现系统性的下行，而且这个下行当时是势不可当，而且会对整个经济和金融系统造成系统性的危害。我觉得“16条”出来后表示，政府已经高度认识到这一点，并且已经开始采取系统性的措施来帮助整个房地产行业。银保监会、央行、监管机构和各个银行业座谈，其实就是推进执行“16条”的落实，我觉得从各个方面来保证房地产开发商资金的流动。

陆挺指出，去年因为趋势性、周期性、新冠疫情和金融融资端猛烈的收缩政策这四重因素影响，房地产行业出现了下行趋势。这四个因素中，“金融十六条”的出台真正改变只有一个金融端和融资端的因素，所以要想房地产行业呈现大幅度反弹，还需要其他三个因素也发生改变。

丁爽表示，“十六条”推出以后更加具有系统性，涉及到了各个环节，包括建筑贷款、开发商的贷款，也涉及到了抵押贷款，诚信贷款。但最终房地产行业的发展还是要回到需求端，房屋的销售能不能上来，有一些长期的因素，人口的因素。如果看短期，保交楼的问题解决，后面还有问题就是楼价，楼价还是需要经过一段时间的调整，如果有潜在需求的购房者看到楼价开始稳定下来，这个时候可能需求端会出现比较大的改善。

钟正生指出，政策上要更加平衡，更加支持，“十六条”的推出在融资端一段时间内稳定的调整可以期待；金融端大家要注意风险暴露的问题；产业层面，新的增长动能要出来；但房地产行业真正要起来，还是看房地产销售。简单来说，现在市场上已经完全没有投资投机性需求，甚至有些合理的住房需求也被打掉了，房地产市场真正的企稳还是需要时间，如果房企内生现金流迟迟不能恢复的话，目前纾困的政策只是起到暂时止血的作用，房企的库存和债务有可能还会进一步积累，只是把风险的时点往后退，有更多需求端的政策还没有调出来，否则的话这个句号还没有划上。

明年下半年人民币汇率反弹值得期待

2022年是美元狂飙突进的一年。新冠肺炎疫情后，美国政府实施了有史以来最为激进的财政货币刺激方案，人民币兑美元汇率出现了较大程度波动，但很快人民币汇率继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

丁爽表示，受美联储可能放慢加息步伐和明年下半年中国经济可能出现比较强劲反弹的影响，人民币可能在上半年跟美元出现比较胶着的状况，但明年下半年可能会出现一些变化，如果疫情有所改善，地产不再成为大的拖累，我们预计在明年下半年人民币兑美元会有所升值。

汪涛认为，人民币汇率，今年大部分的走势主要还是受美元的影响，因为今年美联储的加息比较激进，美元一路走高，相对于主要的货币，日元、欧元都是大幅升值，所以人民币虽然贬值，但贬值的幅度相对于其他很多主要币种来说还是小很多。现在如果在这个时点看人民币未来的走势，我觉得可能未来几个月还是有一定的不确定性，因为取决于美联储加息的节奏，以及市场对其他主要货币的一个判断。但明年随着疫情形势的好转，整个经济的开放，尤其是对中国经济的信心回收，所以明年整个下半年，人民币应该是升值的，具体是不是会升到7以内，我觉得这还是有比较大的概率。

陆挺指出，人民币经过一段大幅的贬值，从贬值的低点7.35来回反复，现在在7点02左右，在这个位置上，有可能到后面就处于这样一个焦灼的状态。从中国的角度来讲，人民币在这个过程中再度出现大幅度贬值的可能性应该是很小的，所以明年大概率就是来来回回在一个较小区间里的波动。

高善文表示，人民币汇率反向“破7”没有太多悬念，应该是一个大概率事件。人民币汇率在现在的位置上相对于它的合理监控水平，我认为存在一定的低估。而今年造成人民币急速贬值的因素正明显弱化和改善。换句话说，各种导致贬值的因素都说得通，但是人民币超调了，它明显从一个超调向合理水平去恢复和摆动的需求。

钟正生也认为，人民币汇率逆向“破7”是一个大概率的事件。首先是明年美元指数很难获得进一步上行的支撑，另外人民币汇率最强的支撑来自于中国经济能不能平稳修复，如果明年疫情形势比预期得要好，补偿性消费的高度比预想得要更高，稳增长政策保持连贯性和一致性，中国经济表现越来越好，这些都将是对人民币最强的支撑。此外，人民币兑美元的汇率超升、超贬往往跟中美关系的走向密切相关，中美关系改善的时候，往往它可能是超升，中美关系不确定的时候，它可能是一个超贬。但更重要的是我们要把自己的事情做好，把自己的经济发展好，这是人民币汇率最最重要的保障因素。

国际金融论坛（IFF）是非营利、非官方的独立国际组织，2003年10月由中国、美国、欧盟等G20国家、新兴经济体，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等相关国际组织领导人共同发起成立，是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构，被誉为全球金融领域的“F20（Finance 20）”。

（来源：国际金融论坛（IFF））

(责编：崔元苑、李源)

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