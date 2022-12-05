人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

永定河全线通水与河道结冰实现衔接 冰雪一线景象再现

2022年12月05日08:34 | 来源：人民网
小字号

永定河冰雪一线景象再现。水利部供图

人民网北京12月5日电 （记者余璐）近日，今冬以来最强寒潮天气来袭，永定河大同、廊坊、天津等区域河道出现结冰现象，预计受冷空气持续影响，永定河全线将陆续结冰，实现永定河全线通水与河道结冰相衔接，再现冰雪一线之景象。

永定河全线通水与河道结冰实现衔接。水利部供图

水利部数据显示，截至11月30日，永定河已实现2022年累计全线通水123天，全线有水164天，超额完成全年通水3个月、有水5个月的年度调度目标。

水利部相关负责人介绍，自今年年初以来，水利部持续推进永定河水量调度和生态环境复苏工作。其中，春季开展符合河流自然水文律动规律、有利于维护永定河健康生命的500立方米每秒大流量脉冲泄水试验，遏制河道萎缩，畅通排泄通道；秋季结合数字孪生永定河建设，提高调度精细化水平，科学利用宝贵水资源，实施小流量持续通水，实现与河道冰期相衔接。

“下一步，水利部将继续会同相关单位，做好永定河水量调度总结评估等收尾工作，并组织开展2023年度永定河水量调度计划编制工作，争取在更高水平更大目标上接续推进永定河水量调度工作取得新成效，助力永定河早日成为‘流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河’。”上述负责人说。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
永定河全线通水与河道结冰实现衔接 冰雪一线景象再现
　　永定河冰雪一线景象再现。水利部供图 人民网北京12月5日电 （记者余璐）近日，今冬以来最强寒潮天气来袭，永定河大同、廊坊、天津等区域河道出现结冰现象，预计受冷空气持续影响，永定河全线将陆续结冰，实现永定河全线通水与河道结冰相衔接，再现冰雪一线之景象。…
神舟十四号航天员乘组安全返回健康出舱
　　人民网北京12月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年12月4日21时01分，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲全部安全返回、健康出舱，正在进行重力再适应。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部