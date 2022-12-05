永定河冰雪一线景象再现。水利部供图

人民网北京12月5日电 （记者余璐）近日，今冬以来最强寒潮天气来袭，永定河大同、廊坊、天津等区域河道出现结冰现象，预计受冷空气持续影响，永定河全线将陆续结冰，实现永定河全线通水与河道结冰相衔接，再现冰雪一线之景象。

永定河全线通水与河道结冰实现衔接。水利部供图

水利部数据显示，截至11月30日，永定河已实现2022年累计全线通水123天，全线有水164天，超额完成全年通水3个月、有水5个月的年度调度目标。

水利部相关负责人介绍，自今年年初以来，水利部持续推进永定河水量调度和生态环境复苏工作。其中，春季开展符合河流自然水文律动规律、有利于维护永定河健康生命的500立方米每秒大流量脉冲泄水试验，遏制河道萎缩，畅通排泄通道；秋季结合数字孪生永定河建设，提高调度精细化水平，科学利用宝贵水资源，实施小流量持续通水，实现与河道冰期相衔接。

“下一步，水利部将继续会同相关单位，做好永定河水量调度总结评估等收尾工作，并组织开展2023年度永定河水量调度计划编制工作，争取在更高水平更大目标上接续推进永定河水量调度工作取得新成效，助力永定河早日成为‘流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河’。”上述负责人说。

(责编：罗知之、高雷)

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