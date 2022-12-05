原标题：中国古龙页岩油已累计产原油逾9.7万吨、天然气超3960万立方米

“古龙页岩油高端论坛”主办方12月2日通过中国科协科学技术传播中心向媒体发布消息说，大庆油田古龙页岩油自2020年取得突破以来，于2021年提交预测地质储量12.68亿吨，截至目前，累计产原油9.76万吨、天然气3960.96万立方米。

该论坛指出，在“陆相页岩生油”理论基础上，古龙页岩油实现“陆相页岩油产油”理论的重大突破，但富烃页岩油富集区、富集段评价标准、分类和边界预测难度大，压裂改造规模受限和渗流机理不明，也制约了古龙页岩油的高效开发。

19位院士、400余名专家参加古龙页岩油高端论坛，他们认为，古龙页岩油可开发、有效益，经济性好，关键性科学技术难题把脉准确，解决策略针对性强，对推进古龙页岩油高质量发展和中国陆相页岩油规模上产，保障国家能源安全具有重要意义。

本次论坛上，中国工程院院士孙龙德、袁士义、赵文智、刘合等分别作主题发言。孙龙德院士提出，古龙页岩油当务之急应聚焦富烃页岩，进一步攻关“富烃页岩沉积学研究方法和方向”“富烃页岩生排烃过程与运移机制的关键事件”“富烃页岩地层条件下的孔隙度、含油气性和相态”“富烃页岩油富集区、富集段评价标准、分类和边界”“富烃页岩力学性质和改造体积”“富烃页岩油提高采收率机理与技术”6个新的科学问题。

袁士义院士就古龙页岩油高效开发理论技术展开论述，从储集空间与地下流体表征、开采机理与可采储量评价、原油启动机制与流动规律、开发模式优化与能量补充4个方面进行思考，并给出科学、可行的解决方案。

赵文智院士对陆相页岩油可动烃富集因素及评价方法进行全面分析，并通过详实的数据资料对比古龙页岩油和国内其他盆地页岩油的异同，认为页岩油经济可采性主要受控于滞留烃量、可动烃量和能量场、生产制度三个关键因素，而古龙页岩油的三个关键因素均指示其可以获得成功勘探开发。

刘合院士介绍了中国石油勘探开发研究院古龙页岩油地质工程一体化创新团队的人员构成、攻关模式和最新进展，并在可压性方面提出思考与探索：在地质上认识到松辽盆地构造沉积演化形成了古龙页岩“千层小薄饼”式独特的孔缝结构；在工程靶体上明确富有机质页岩滞留烃含量高，其中富有机质长英页岩工程条件更有利是I类靶体；在工程措施上强调人工裂缝体积受限是主要制约，控近扩远是压裂改造的核心理念。

参加论坛的院士专家认为古龙页岩油未来可期，对中国陆相页岩油未来发展充满信心。他们还从基础研究、现场试验等角度提出一系列针对性建议，并经过深入研讨与交流，明确古龙页岩油下一步攻关的重点工作：一是加强古龙页岩油评价，深化开发重大基础问题研究，明确页岩油开发理论与开发模式问题，建立水平井与体积压裂缝网体、缝网体流动、能量场和产能四大体系；二是扎实抓好现场试验，高度关注合理井距、断裂影响、压裂液体系、合理生产压差、清蜡防蜡和成本等六大问题；三是抓紧落实探明储量，筛选最优区域；四是组织抓好开发方案编制。

古龙页岩油高端论坛由中国石油学会石油地质专业委员会主办，中国石油勘探开发研究院、中国石油大庆油田有限责任公司、黑龙江省陆相页岩油重点实验室承办，近日以线上方式在北京和黑龙江大庆两地举行。

(责编：赵竹青、陈键)

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