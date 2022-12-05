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“神十四”航天员顺利到家 “太空行李”有何特别？

马帅莎
2022年12月05日08:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：“神十四”航天员顺利到家 “太空行李”有何特别？

　　12月4日，在中国空间站出差了183天的神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲踏上返回地球之旅。飞船返回舱拖着黄色尾焰，像流星一样划过黑夜，一路护送航天员回家。

　　“黄河发现目标。”当晚19时48分许，飞船返回舱已飞至祖国上空，各地测控站接力通报“发现目标”，为航天员返回搭起回家的“天梯”。当飞船返回舱脱离“黑障区”，飞至距离地面10公里左右时，返回舱相继打开降落伞，开始减速。

　　20时09分，返回舱在东风着陆场成功着陆，并呈水平状态。飞船着陆后，发出无线电信标信号，告诉搜救人员“我在这里”，同时，返回舱“肩部”位置的闪光灯不停闪烁，犹如茫茫夜色中的灯塔，更加便于搜救回收人员寻找返回舱。

　　这是时隔17年，中国航天员再次在夜间返回。夜间可视度低，给搜救任务发现目标、快速抵达现场增加了难度。着陆场准备了夜间搜救航天员需要的各种照明器材，地面车辆装备加装了探照灯、爆闪灯、荧光旗，现场搜救人员也配备了强光手电、头戴式照明灯。

　　返回舱着陆不久，搜救回收空中分队率先抵达返回舱着陆点，开展有害物质检测、便携通信设施架设、开舱门等工作。从视频画面中可以看到，在各种照明器材照射下，着陆点亮如白昼。20时25分左右，舱门打开，舱内传来航天员“感觉良好”的声音。

　　随后，陈冬、刘洋、蔡旭哲先后被医监医保人员搬运出舱，抬至返回舱前的座椅上，其间，3名航天员不忘朝大家微笑招手。

　　首先出舱的陈冬对着镜头说：“六个月忙碌又充实的太空之旅，有幸见证了空间站基本构型建成，我们像流星一样回到祖国怀抱，为伟大祖国感到骄傲。”刘洋直叹“难忘天上宫阙，更念祖国家园。”最后出舱的蔡旭哲则表示：“首次六个月的飞行，星河灿烂，一览无余，希望有朝一日重返太空家园。”

　　东风着陆场晚间温度已低至零下十几摄氏度。寒冷天气不仅对搜救队员来说是个考验，对于神舟十四号乘组亦是挑战。出舱后，医监医保人员迅速为航天员裹上保温被和保温毯，医监医保车提前来到返回舱一旁等候航天员，它可以在极寒条件下为航天员提供温度适宜的场所。

　　医监医保车在神舟十三号任务中首次使用，是航天员返回地球后第一个“临时的家”，里面配备了卫生间和微波炉，让航天员在着陆现场就能吃上热饭、喝上热水、用热水洗漱。

　　据悉，神舟十四号乘组将在医监医保车里享用返回地球后的第一餐，主食有面条、小米粥、花卷，菜肴有羊肉、番茄牛腩、清炒土豆丝，另外还搭配了葡萄、柚子和鲜榨玉米汁。

　　航天员出舱后，现场工作人员继续留在着陆现场交接航天员从太空带回的“行李”，里面除了他们的个人物品外，还有一批医学科学实验样本，可以让地面研究团队更好地了解人体在太空生活中产生的变化。专家称，“行李”中包括航天员的血液、尿液、唾液，科研人员可以从更深层次研究人对环境的适应性，这也使中国拥有了自己的在轨环境适应遗传资源库。

　　3名航天员安全返回地面为神舟十四号飞行任务画下圆满句号。在轨期间，他们与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造，与神舟十五号航天员首次完成在轨交接班，见证了货运飞船与空间站交会对接最快世界纪录等众多历史性时刻。后续，他们将进行为期半年的恢复训练，经观察评估后，转入正常训练。

(责编：赵竹青、陈键)
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