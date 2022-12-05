陆成宽

原标题：基础研究可能创造意想不到的效益

“在环形正负电子对撞机（CEPC）这种具有超高技术指标要求的大装置的牵引下，国内已有技术水平可以更上一层楼，同时国内没有的技术有望实现国产化。”中国科学院高能物理研究所所长王贻芳院士表示，基础研究在未来可能会创造意想不到的效益，如果基础研究做不好，应用研究和技术研究也就成了“无本之木”。

12月3日，中国科学院高能物理研究所举办“基础科学促进可持续发展国际沙龙”科普活动。活动上，王贻芳以CEPC为例，强调了基础科学研究对未来技术的发展具有巨大的推动作用。

“我们的目标是CEPC设备的国产化率超过90%，甚至达到95%以上。在实现国产化的同时，还要达到国际领先的水平，让我们有能力做到反‘卡脖子’，从而使一批中国企业占领国际市场、引领行业发展。”王贻芳说，我们也希望在国际上首先实现变革性的关键技术突破，包括高温超导以及新型加速原理的实用化。

目前已经成立的“CEPC产业联盟”有70多家高新技术企业参加，共同开展技术研究和开发，覆盖了电子、真空、微波、磁铁、低温、超导、精密机械、软件等多个领域。王贻芳认为，在共同研究过程中，企业的研发能力会得到显著提高。

在王贻芳看来，高能物理研究催生的相关技术已经得到了广泛应用。“全球大约有35000台加速器，其中一半在医院，主要用于生产放射性同位素、检查与治疗癌症等。”王贻芳说，我们正在建设的北京高能同步辐射光源，对国内多个学科领域的研究也会有巨大的推动作用。

万维网是今天互联网上主流的文件访问系统，人们上网时输入的“www”就是它的缩写。“事实上，正是粒子物理研究催生了www技术和互联网经济。”王贻芳举例道。

1989年，为了便于粒子物理学家更好地共享数据、程序、结果等各种信息，伯纳斯-李在欧洲核子研究中心发明了万维网。1990年，伯纳斯-李又创建了世界首个网络服务器和网页浏览器。1993年，欧洲核子研究中心向世界开放了www技术，并放弃了该技术的知识产权，促进了www技术和互联网的蓬勃发展。

沙龙上，中国科学院近代物理研究所党委书记兼副所长赵红卫院士从重离子物理研究的角度，也强调了基础科学对于促进技术发展所发挥的巨大作用。

“重离子相关重大科学问题的解决和前沿领域的研究除了进一步深化人们对物质世界及其基本规律的认知外，研究中所产生的新知识、技术和方法也被广泛应用于医疗、航天等经济社会发展及国家需求中，如重离子束肿瘤治疗、航天器件抗辐照检测与加固、核微孔膜应用等。”赵红卫说，而这些前沿基础科学的研究和重大核技术应用越来越多地依赖于粒子加速器大科学装置的支撑。

当前，江门中微子实验正在建造世界上最大、最干净的液体闪烁体探测器来捕捉中微子。这个探测器的主体是一个有12层楼高的有机玻璃球，里面装有2万吨液体闪烁体。

“12层楼高的有机玻璃球很难一次成型和运输，我们在设计上把它划分成了265块亚克力板，然后每一块板都在厂家单独生产完成，最后再运输到现场进行拼接。”中国科学院高能物理研究所特聘青年研究员赵洁介绍，把这些板材拼接成一个巨型亚克力球，对生产企业而言，挑战前所未有。

“正是在这个不断攻坚克难的过程中，生产企业的技术水平获得了提升。”赵洁说，今天的科学将是明天的技术，随着中微子的神秘面纱不断地被揭开，中微子的特性使得它可能成为未来通信的宠儿。

(责编：赵竹青、陈键)

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