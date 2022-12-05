原标题：我国民企完成首次卫星互联网5G信号测试

近日，深圳星移联信科技发展有限公司宣布，与国际知名通信终端模拟器厂商唯亚威通讯技术公司合作完成国内首个5G星载宽带通信链路打通。公开信息显示，这是国内首个符合3GPP（国际标准组织）5G NTN技术标准的卫星互联网5G链路成功打通，表明我国在新一代低轨卫星互联网宽带通信载荷研发方面已经处于世界前列。该技术使普通智能手机通过低轨卫星星座实现宽带上网成为可能。

相关负责人介绍，本次测试使用了自主研发的基于国产ARM架构的宇航级5G NTN星载数字处理器，和唯亚威最新的E500测试终端。测试结果显示终端可以成功完成系统接入，实现（或接近）上下行理论峰值速率。这是我国卫星互联网基于国产ARM架构的首次技术验证。此次测试成功后，公司计划明年完成相关技术的在轨验证。

本次测试所使用的宇航级5G NTN星载基站，系自主开发完成，提前避免了“卡脖子”技术难题。在与国际厂商唯亚威的联合测试过程中，相关软硬件技术完全符合3GPP（国际标准组织）第17版的频谱定义功能，显示了中国卫星互联网全球推广的巨大潜力。

梅花创投创始合伙人吴世春表示，随着低轨星座技术的迅猛发展，各国对太空资源的重视进入了前所未有的新高度，我国加快卫星互联网新基建并启动了低轨卫星星座计划，标志着国内的商业航天产业已经进入2.0时代。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经