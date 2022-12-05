原标题：共建大湾区国际金融枢纽，南沙大有可为

12月4日，国际金融论坛（IFF）2022全球年会在广州南沙举行大湾区圆桌会议，围绕“新格局、新模式、新动能：国家战略和《南沙方案》背景下共建大湾区国际金融枢纽”的议题展开讨论，财经政要汇聚一堂，坦诚交流，以各自的真知灼见，助力大湾区建设国际金融枢纽。

南沙金融领域创新成效显著

今年6月国家出台《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，赋予南沙“立足湾区，协同港澳，面向世界”的重大战略性平台的新定位。当天的圆桌会议，广州南沙区人民政府区长吴扬在致辞中说，金融是经济的血脉，近年来南沙发挥重大平台优势，开放优势和政策优势，大力推进金融领域创新发展，湾区金融业对外开放试验窗口建设成效显著。2022年前三季度实现金融业增加值约130亿元，同比增长14.3%。

目前，南沙高端金融业平台加快集聚，落户金融企业近7000家，其中持牌法人金融机构15家，占全市的四分之一。挂牌成立的广州期货交易所，落地国际金融论坛，上交所资本市场服务大湾区基地，中国风险投资论坛等重大平台，金融服务功能持续增强。

金融开放走在全国前列，获批全国首批跨境贸易投资高水平开发试点，业务规模破百亿美元，跨境人民币结算量超6000亿。近三年来平均增加值达16.8%，开设FT帐户超6000户，FT全功能资金池已开设超160个，汇集境内外企业超450家，金融改革开放实验田作用彰显。

同时，特色金融蓬勃发展，获批全国首批气侯投融资试点。广州航交所交易规模稳居全国第二，成为大湾区最大的飞机、船舶租赁聚集区，塑造出跨境金融、融资租赁、航运金融、绿色金融等8大特色的金融名片。金融活水赋能实体经济，助推南沙实现高质量发展，“十三五”期南沙主要经济指标年均两位数增长，2021年地区生产总值跨过2000亿元大关，固定资产投资超过1000亿元，一般公共预算收入突破100亿元，规上工业产值超3400亿元。今年1-9月份地区生产总值同比增长4.9%，规上工业产值怎样12.2%，一般公共预算收入增长13.7%，实际利用外资增长2.58倍，多项指标增速居全市的前列。

打造粤港澳全面合作示范区

按照《南沙方案》，南沙要更进一步成为对世界开放的金融中心地点和制度开放的平台，如何让金融助力大湾区的经济发展，自贸区在金融创新当中能够发挥什么样的作用？广州南沙开发区管委会总经济师林少礼指出，《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确支持南沙打造粤港澳全面合作示范区，加快建设大湾区国际航运、金融和科技的创新功能承载区，要求着力发展航运金融、科技金融、飞机船舶租赁等特色金融。

纲要明确，南沙将发展特色金融业务，服务实体经济绩效增强，立足南沙经济社会特色和产业布局，形成跨境金融、航运金融、绿色金融、金融科技、融资租赁、商业保理、股权投资、期货交易等八大特色的金融板块。全国跨境贸易投资高水平开放试点实施以来，实施业务笔数达到4241笔，交易金额达到104亿美元，6家企业获批QFLP试点，获批额度超过155亿元人民币，有效打造绿色金融服务生态城市发展示范样本，累计完成238架飞机和90艘船舶租赁业务。

林少礼说，南沙将深化粤港澳深入合作，建设金融服务重要平台，打造金融改革策源地，创新金融业务蓬勃发展。以获批跨境金融创新、特色金融发展、营商环境建设等领域的创新政策试点为契机，加快推动落实金融领域，支持粤港澳大湾区建设各项政策措施，扎实推进自由贸易账户、外汇管理改革、国际航运保险税收优惠、私募股权投资基金跨境投资等试点工作，持续激发创新政策试点带动效能，目前累积落地80项金融创新成果，近40项入选国家、省市金融创新案例或试点。

大湾区金融发展优势明显

建设粤港澳大湾区的国际金融枢纽，涉及到内地和香港、澳门三地的融合、协调和合作。IFF 副理事长、香港财政司前司长、南丰集团董事长及行政总裁梁锦松着重强调了粤港澳大湾区金融发展的优势。

“粤港澳大湾区广东9市加上香港和澳门，经济总量跟人口可以比拟欧洲一个比较大的国家，而且粤港澳大湾区9市和港澳产业和经济的功能都非常互补，而且对外的联系很强，这个正符合国家提出的‘内循环为主，国内国外双循环’的方向。”梁锦松说。

梁锦松希望，在强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽地位的基础上，逐步放大大湾区内人民币跨境使用的规模和范围。大湾区内银行机构可按照双方的规定开展跨境人民币的交易，人民币远期外汇业务，以及与人民币衍生的业务，理财产品交叉代理销售业务。

第三支柱个人养老保险将成风口

原中国保监会副主席周延礼在本次会议中指出，第三支柱个人养老保险在我国的比例较低，未来会有巨大潜力，而第三支柱个人养老产品的发展离不开财富管理和资本市场，这对于南沙开放金融业平台具有重要的意义。

周延礼建议，各方要加快社会保障制度的建设步伐，加快第三支柱养老保险建设的步伐。要进一步完善财政税收政策，在个人养老金试点过程当中要探索EET或者TEE的纳税安排，让不同的收入人群根据自身需要进行选择。政府在每年的财政安排时，对弱势群体尤其是灵活就业、新业态人员考虑给予适当的财政补贴，以减少他们的缴费压力，可以鼓励到更多人参与到养老保险当中来。另外，财政同税务部门对于参与的金融机构要制定专门的个人养老金会计标准，包括增值税的政策。

针对共建大湾区国际金融枢纽这一课题，中国人民银行广州分行行长白鹤祥、广东监管局副局长陈晓勇、广东证监局副局长黄王侯、广州市地方金融监督管理局局长邱亿通等嘉宾均在发言中进行了深入全面的讨论。此外，圆桌会议前还进行了IFF与广州南沙共建跨境理财及资管中心战略协议、IFF全球绿色增长中心战略协议的签约仪式。

（来源：国际金融论坛（IFF）官方网站）

(责编：曹淼、李源)

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