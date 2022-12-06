人民网北京12月6日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年前11个月，西部陆海新通道海铁联运班列累计运输货物687133标箱，同比增长18.9%，运输势头继续保持良好增长态势。

今年以来，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）深入实施，西部陆海新通道新开通线路已达78条，是去年全年的5倍多，创造了通道运营5年来的新高，运营范围新增了河南、河北、内蒙古、西藏等4个省份的13市21个站点，班列线路已通达我国17省区市的60市113站，实现我国西部12个省份全覆盖，并且延伸至中部地区，一批重大项目落户通道沿线省市，通道经济效益、社会效益显著。

新疆哈密瓜、贵州红茶、西藏牛肉干、重庆麻花等中国中西部地区特色农产品等通过西部陆海新通道快速运往国际市场。巴基斯坦的优质碎白米、泰国的榴莲、越南的碳酸钙等东南亚地区乃至世界各地的生产资料和消费品经新通道进入中国市场。西部陆海新通道将沿线地区的丰饶物产带向远方，也让经济增长的内生力量深植当地。通道线路的加速拓展，带动货运量和货值大幅增长，目前，通道铁海联运班列运输品类由最初的陶瓷、板材等十几种，增加至640多种。

面对持续高涨的运输势头，铁路部门充分发挥港口优势，与海关、码头、平台公司等部门深化合作，安排管理人员每日跟班写实，跟进现场作业情况，密切对接港口总调室、港口作业区负责人及企业货主，畅通报关、查验、换箱、运输等环节，加快企业报关报检速度，优化车流组织，实现车辆快速取送，对铁海联运班列优先计划、优先装卸、优先挂运，为加快促进沿线交通、物流、商贸、产业深度融合，构建国内国际双循环新发展格局提供强有力支撑。

(责编：王连香、高雷)

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