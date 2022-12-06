任军川、刘懿德

原标题：胡杨大漠迎神舟——直击神舟十四号返回舱着陆

近期的胡杨大漠，不再寂静。几天前，神舟十五号载人飞船刚在这里一飞冲天。4日晚，神舟十四号航天员乘组重返家园，无数人的目光聚焦阿拉善。

夜幕降临，一轮凸月高挂天空，银色月光洒满了苍茫辽阔的大漠戈壁。东风着陆场所在区域，搜救队伍早已各就各位、蓄势待发。

刺骨的严寒，仿佛冻住了时间，大家都在紧张而安静地等待着、期待着。只有夜空中渐渐向西移动的月亮，在提示人们分分秒秒的时间流逝。

突然间，“嘭”的一声巨响在高空响起，震荡着整个戈壁滩。紧接着，广播中传来返回舱主降落伞打开的消息。20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。

记者赶到着陆地点看到，四周降落着几架直升机，地面分队的车辆灯光照亮了着陆区域。灯光映射下，地面上红白相间的主降落伞，宛如一朵盛开的“沙漠之花”。

激动人心的时刻到了，返回舱舱门打开，医监医保人员上前与航天员交流。很快，陈冬、刘洋、蔡旭哲3名航天员逐一出舱，并向大家挥手致意，人群中不时传来欢呼的声音。

参与着陆场外围保障工作的内蒙古额济纳旗边境管理大队副大队长雷宏亮说，作为额济纳旗“航天护卫队”的成员，他们当天14时就已到岗执勤，主要开展重要路段管控、疏散重点地区人员等任务。

2020年4月，阿拉善盟额济纳旗为配合做好神舟载人飞船发射和返回舱返回的安保任务，专门组建了由边境派出所、驻地部队、居边护边堡垒户组成的“航天护卫队”，全力开展外围安全保障工作。“航天护卫队”组建以来，已累计参与疏散任务234次，疏散群众541人次，转移牲畜2159头。

4日一早，额济纳旗赛汉陶来苏木孟格图嘎查牧民卫其勒格其，就把家里的20多峰骆驼、400多只羊圈了起来。巧合的是，继神舟十二号载人飞船返回舱降落在他家牧场后，神舟十四号载人飞船返回舱再次降落在他家牧场。卫其勒格其说，神舟载人飞船返回舱在这里着陆，大家都非常自豪。“这片大地，就是神舟飞船的家！”

(责编：赵竹青、陈键)

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