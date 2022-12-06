人民网北京12月6日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，上海和南京两座城市之间已开通运营了沪宁高速铁路、京沪高铁、沪苏通铁路3条高铁，另外，南沿江城际铁路、上海至南京至合肥高速铁路也已开工建设。未来，这5条高铁将形成以上海、南京为中心辐射沿线城市的“1小时高铁圈”。

沪宁高速铁路

沪宁高速铁路是上海至南京间第一条高速铁路，2010年7月开通运营，线路全长301公里，最高设计时速350公里，在上海和南京间共设21座车站。

作为长三角地区较早开通的高速铁路，沪宁高铁贯穿我国城市群最密集、生产力最发达、经济增长最强劲、发展最具活力的长三角核心区域，使得上海、南京、苏州、无锡、常州、镇江等城市形成了“同城效应”，成为推动长三角地区现代化建设的一条钢铁动脉。

京沪高铁

京沪高铁2011年6月开通运营，线路起自北京南站，终至上海虹桥站，横跨北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海7省市，线路全长1318公里，共设车站24座，设计时速350公里，是当时世界上一次建成线路里程最长、技术标准最高的高速铁路。

其中，京沪高铁上海至南京段从上海虹桥站始发，沿途经过昆山南站、苏州北站、无锡东站、常州北站、丹阳北站、镇江南站，到达南京南站，上海至南京间高铁最快运行时间压缩至59分钟。

沪苏通铁路

沪苏通铁路于2020年7月开通运营，连接宁启铁路，为苏北人民往返上海和南京之间提供了“捷径”。沪苏通铁路全线只有100多公里，但对于增强苏中、苏北地区与苏南、上海地区的联系意义深远。

“沪苏通铁路+宁启铁路”的走向方便了南通、泰州、扬州等苏北地区的旅客到上海或者南京的出行，南通至上海的高铁最快运行时间压缩至1个多小时。

南沿江城际铁路

南沿江城际铁路2018年开工建设，起于南京南站，止于太仓站，接驳沪苏通铁路后引入上海枢纽，设计时速350公里。这是沪宁间第二条城际铁路，建成通车后将承担沿线通道内以及沪宁主轴城市间的城际客流，推动句容、江阴、张家港、常熟、太仓等全国百强县加快融入沪宁“1小时高铁圈”。

上海至南京至合肥高速铁路

上海至南京至合肥高速铁路作为沪渝蓉高铁的重要组成部分日前刚开工，其中沪宁段起自上海新建枢纽上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，终至江苏、安徽省界处，是江北沿江城市与南京都市圈、上海都市圈快速直达的快捷通道，承担沿江通道主要路网客流、京沪通道部分直通上海客流。

(责编：王连香、高雷)

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