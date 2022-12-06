我国将依托“832平台”深入推进政府采购脱贫地区农副产品
2022年12月06日08:44 | 来源：新华网
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原标题：我国将依托“832平台”深入推进政府采购脱贫地区农副产品
新华社北京12月5日电（记者申铖）记者5日从财政部了解到，财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社日前联合发布通知，要求依托脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”），深入推进政府采购脱贫地区农副产品。
据介绍，“832平台”是在财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社四部门指导下，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。2020年1月1日正式上线运行以来，一直秉持帮扶属性、公益属性。截至今年10月31日，“832平台”累计销售额突破300亿元，助推832个脱贫县的近300万农户巩固脱贫成果。
通知明确，脱贫县建立“主体自愿申请、县级部门推荐、平台审核”的“832平台”供应商审核推荐机制。脱贫县县级财政、农业农村、乡村振兴、供销合作社等部门加强供应商和产品动态管理，强化对供应商在“832平台”所售产品质量、售价、产地真实性、销量等方面监督检查。通知要求加强价格、质量监测和用户评价管理，进一步提升平台服务能力。
根据通知，四部门将加强对“832平台”的监督指导。各地要加大产销对接力度，进一步激发全社会参与积极性。鼓励承担帮扶任务的国有企业、国有金融企业通过“832平台”采购脱贫地区农副产品。
(责编：赵竹青、陈键)
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