原标题：汽油、柴油价格下调

新华社北京12月5日电（记者 潘洁）国家发展改革委5日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年12月5日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别降低440元和425元。

这是11月21日以来我国连续第二次下调汽油、柴油价格。此次调价折合每升下调超0.3元。本轮油价下调在一定程度上降低车辆出行成本，按私家车50升的油箱容量估测，调价后加满一箱油将少花10余元。同时，物流运输成本也将降低。

国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内，多重因素影响下国际油价大幅下降。国家发展改革委价格监测中心预计，全球原油供应仍然较为脆弱，不确定因素较多，短期内国际油价可能震荡加剧。

(责编：赵竹青、陈键)

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