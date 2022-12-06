原标题：重庆两江新区助企纾困 重点企业在产复产超九成

新华社重庆12月5日电（记者 周凯）工人们佩戴着口罩熟练地操作机器，冲压、焊接、涂装、总装车间全面启动，一辆辆福特新蒙迪欧、锐际等型号汽车陆续下线……记者走进重庆市两江新区长安福特工厂，看到的是繁忙的赶工生产景象。

两江新区是重庆市工业经济的“主阵地”。随着重庆市近期疫情防控形势趋稳向好，连日来两江新区针对企业实际困难，多措并举助企纾困，加快推动工业企业有序复工复产。

重庆金康赛力斯汽车有限公司是两江新区新能源汽车的龙头企业，11月份产量有所下滑。企业相关负责人说，在政府相关部门支持下，力争在12月份加大供应链保障力度，尽快追回生产进度。

汽车、电子信息等是重庆市的支柱产业。两江新区加强产业链、供应链上下游协同，以“全链条服务”推动支柱产业复工复产。

整车企业的产能恢复，有效地带动了零部件配套企业。在重庆安道拓锋奥汽车部件系统有限公司，数百名工人在产线上忙碌着。企业负责人徐焦明告诉记者，现在每天可为赛力斯汽车提供约180套零部件，供应能力正在持续提升。赛力斯汽车提供的数据显示，其在重庆市内的供应商已经实现100%复工复产。

在两江新区的水土新城片区，82家规上工业企业全部复产，数十个重点建设项目正在抓紧施工。“我们安排‘一企一组’服务专员收集企业反映的问题，已协调解决企业员工返岗、物流跨区运输等问题200余个，帮助企业和在建项目尽快复工复产。”重庆市两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司相关负责人说。

记者从重庆市两江新区管理委员会获悉，截至12月4日，327家重点规上工业企业在产、复产率达97.3%，累计在岗员工达12.3万人。

(责编：赵竹青、陈键)

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