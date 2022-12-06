陈尚营、吴慧珺

原标题：安徽蚌埠：老工业城市蓄积产业集群发展新动能

寒冬时节，安徽省蚌埠市的中国（蚌埠）传感谷内，各家企业热火朝天忙生产。在蚌埠希磁科技有限公司的生产车间，一个个黑色的小方块在工人手中键合、裁切、打标……“这是磁性传感器，广泛应用在新能源汽车、光伏逆变器、智能制造等多个领域。”公司生产主管张士强说，公司目前产销两旺，生产线每天满负荷生产。

在蚌埠希磁科技有限公司，工作人员展示一款智能传感器控制芯片。(新华社记者杜宇 摄)

蚌埠，依淮河而起，因铁路而兴，是重要的老工业基地。蚌埠市市长操龙灿说，从2021年开始，蚌埠进一步梳理发展脉络，明确新能源、新型显示、智能传感器、生物化工四大产业集群作为工业经济高质量发展的主攻方向，大力实施产业强市战略，依托科技创新，引领产业能级跃升。

“蚌埠市拥有华东光电集成器件研究所、芯动联科、希磁科技等一批智能传感器研发设计制造的科研院所和企业。”安徽蚌埠经济开发区科技经济信息化局副局长程诗浩说，目前，园区依托现有产业资源禀赋，聚焦智能网联汽车、智能制造等重点领域，致力于打造全国具有显著影响力的智能传感器产业集聚区。

利用毗邻优质石英砂产地的地理优势，老工业基地蚌埠正在打造新能源产业集群。在蚌埠市高新技术开发区燕南路上，货车川流不息，从这里下线的光伏玻璃运往世界各地。

凯盛光伏材料有限公司内，各色的铜铟镓硒发电玻璃让人目不暇接。“铜铟镓硒发电玻璃主要应用在近零能耗建筑外立面上，墙面和屋顶安装发电玻璃，建筑自身所发电量与其自身耗电量可以基本持平。”凯盛光伏材料有限公司副总经理李虎说，蚌埠本地玻璃产业基础好，公司的供应链企业也相继落户蚌埠，产业集聚效应明显。

“目前，蚌埠市新能源产业发展动力明显增强，重点领域基本实现数字化制造，正在聚力打造长三角地区具有影响力的新能源产业集群。”蚌埠市经济和信息化局总工程师赵亮说，下一步将聚焦光伏、锂电池等行业，进一步强化“双招双引”，持续完善产业链条，扩大产业规模，争取到2025年蚌埠市新能源产业集群规模达到1000亿元。

除智能传感器产业集群、新能源产业集群外，新型显示产业集群、生物化工产业集群也在蚌埠蓬勃发展。总投资30亿元的安徽帝晶显示模组生产基地项目已经投产，2022年预计实现产值超30亿元；中粮生物科技60万吨燃料乙醇搬迁改造项目已全面建成投产，2022年预计实现产值超40亿元……多个项目在蚌埠落地，多项新技术转化为新产品。

据统计，2022年1月至10月，蚌埠市新能源、新型显示、智能传感器、生物化工四大产业产值同比增长30.9%。从项目建设看，2022年1月至10月，全市四大产业集群在库工业项目完成投资超百亿元，对全市工业投资贡献率超30%。

不久前，蚌埠市出台《关于推动四大产业集群发展的实施意见》，在项目建设、园区配套、金融支持、人才引育、成果转化、要素保障等方面给予进一步支持，力争到2025年，该市新能源、新型显示、智能传感器、生物化工等产业集群规模达到2800亿元，成为全市经济社会发展的重要支撑力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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