前10月中国汽车商品出口金额前十国累计出口金额599.3亿美元
2022年12月06日08:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：前10月中国汽车商品出口金额前十国累计出口金额599.3亿美元
中新社北京12月5日电 (记者 闫晓虹)中国汽车工业协会5日披露，2022年1-10月，中国汽车商品出口金额排名前十位国家累计出口金额占全部汽车商品出口总额的46.1%。
据中国汽车工业协会整理的中国海关总署数据显示，2022年1-10月，中国汽车商品出口金额排名前十位国家依次是美国、墨西哥、日本、比利时、英国、俄罗斯、韩国、德国、澳大利亚和阿联酋。与上年同期相比，日本和德国增速略低，其他国家均呈两位数较快增长，其中阿联酋增速更为明显。
2022年1-10月，上述十国汽车商品累计出口金额599.3亿美元，占全部汽车商品出口总额的46.1%。
业内专家分析指出， 当前中国汽车出口产品的竞争力已大幅提升，从过去的低端车型升级为高端车，在外观质量、内在技术品质和品牌营销能力等方面都可以满足全球多样化的市场需求。未来中国汽车商品出口仍将保持较高增速，中国汽车品牌在海外市场潜力无穷、大有可为。(完)
(责编：赵竹青、陈键)
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